Covid in Lombardia, 2.143 nuovi casi e 20 decessi, a Milano città 538 contagi: il bollettino del 14 agosto Sono 2.143 i nuovi positivi e 20 i decessi registrati in Lombardia, con 538 contagi a Milano città. Ecco il bollettino di oggi, domenica 14 agosto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 2.143 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 17.579 tamponi effettuati, con un tasso del 12,2% circa, leggermente più alto rispetto a quello di ieri, quando era dell’11,2%. Lo riporta il bollettino di oggi, domenica 14 agosto 2022, diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 20 decessi, per un totale di 41.964 morti dall'inizio della pandemia.

I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 32 (una in più rispetto a ieri) mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 914 (65 in meno rispetto a ieri).

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito, sono indicati i nuovi casi nelle varie province lombarde. A Milano 538. A Bergamo 202, a Brescia 358. In provincia di Como i casi registrati sono 131, a Cremona 124, a Lecco 71 e a Lodi 60. Ancora a Mantova il numero si attesta intorno ai 125, in provincia di Monza e Brianza 159, a Pavia 151, a Sondrio 32 e infine a Varese 144.