Cosa si sa sulla morte del rettore della Cattolica Franco Anelli: la Procura indaga per istigazione al suicidio La Procura di Milano indaga per istigazione al suicidio o per omicidio colposo sulla morte del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli: il motivo del suicidio sarebbe riconducibile a vicende private e personali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Franco Anelli, il rettore dell'Università della Cattolica morto suicida nella sera di giovedì 23 maggio. A breve infatti verrà disposta l'autopsia per confermare le cause della morte: al momento dalla prima analisi del medico legale, intervenuto sul posto della tragedia, non sono emersi segni sul corpo riconducibili a terze persone. Resta quindi quasi confermata l'ipotesi che Franco Anelli si sia lanciato dal sesto piano del suo palazzo morendo poi sul colpo nello schianto. A dare l'allarme tra le 22.20 e le 22.30 sono stati i condomini del palazzo in via Luigi Illica, in centro a Milano, dove il rettore viveva.

Franco Anelli ha inviato un messaggio agli amici prima di suicidarsi

Il motivo del gesto resta sconosciuto. Dalla prime informazioni però è emerso che il rettore avesse lasciato biglietti d'addio. Il contenuto delle sue parole è riservato, ma ai colleghi e amici stretti – come riporta Il Corriere della Sera – avrebbe scritto: "Il gioco è finito, game over".

Quella sera il rettore è tornato a casa con la sua convivente dopo come sempre una giornata in università. I due avrebbero fatto un aperitivo. Poi la compagna si è messa a cucinare mentre lui è salito al piano superiore del loro appartamento da dove si è buttato dalla finestra. Il motivo del gesto sarebbe riconducibile a vicende private e personali. La Procura della Repubblica indaga per istigazione al suicidio o per omicidio colposo.

A dare la notizia la mattina del 24 maggio è stata la sua università che in un comunicato stampa ha anche aggiunto: "Con profonda costernazione la Comunità dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il piu' sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari". Tanta la commozione di ex studenti, studenti, cittadini, persone delle istituzioni che hanno voluto esprimere la loro condoglianza.

Chi era Franco Anelli

Franco Anelli era stato giurista e avvocato, per poi decidere di diventare un professore universitario. Era diventato rettore all'Università Cattolica nel 2013 ed il suo mandato era stato rinnovato per due volte. Questa settimana in università è stato avviato l'iter per la nomina del nuovo rettore: Anelli non si era ricandidato e il suo terzo mandato stava terminando.

Il 13 maggio 2022 papa Francesco lo ha nominato consultore della Congregazione per l'educazione cattolica: il professore è diventato così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal papa. Della sua vita privata si sa molto poco.