Chi era Franco Anelli, il rettore dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che si è suicidato Franco Anelli era diventato avvocato nel 1991 e aveva iniziato a insegnare nel 1993: ecco chi era il rettore dell'Università Cattolica di Milano morto suicida a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Era nato nel 1963 a Piacenza Franco Anelli, il rettore dell'Università della Cattolica di Milano che è morto nella serata di ieri 23 maggio lanciandosi dal sesto piano del suo palazzo in zona Castello. Dal 2013 ha ricoperto la carica di rettore, il 13 maggio 2022 papa Francesco lo ha nominato consultore della Congregazione per l'educazione cattolica. Sono in corso le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto.

Chi era Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica

Franco Anelli viveva in via Luigi Illica a Milano. Aveva ricoperto l'incarico di rettore per tre mandati. Giusto ieri in università era stato avviato l'iter per la nomina del nuovo rettore e tra i candidati non c'era Anelli. Prima di diventare rettore è stato un giurista e un avvocato importante.

Era nato nel 1963 a Piacenza. Si era laureato in giurisprudenza nella sua Università Cattolica di Milano per poi accedere al dottorato di ricerca in diritto commerciale. Diventa avvocato nel 1991 quando supera l'esame di Stato per l'accesso all'avvocatura, diventando cassazionista nel 1998.

Non ha mai abbandonato la carriera universitaria: ha cominciato a insegnare nel 1993 Istituzioni di Diritto privato, nella facoltà di Economia e commercio. Mentre nel 1996 è approdato all’Università degli Studi di Parma dove ha insegnato all'università di Giurisprudenza.

E ancora: è diventato professore ordinario di diritto civile nel 2011 nella sede di Piacenza e nella sede di Milano ha insegnato istituzioni di diritto privato. Poi dal 2013 ha ricoperto la carica di rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 13 maggio 2022 papa Francesco lo ha nominato consultore della Congregazione per l'educazione cattolica: il professore diventa così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal papa. Sulla sua vita privata si sa poco.

Si indaga per cercare il movente della tragedia

A dare la notizia nella mattina di oggi 24 maggio è stata l'università Cattolica: "Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari". Si indaga per capire se il rettore abbia lasciati messaggi o lettere da parte prime di morire.

A dare l'allarme sono arrivati i condomini che hanno trovato il corpo di Anelli nel cortile del palazzo. Quando sono arrivati i carabinieri e i sanitari nulla è stato necessario per salvargli la vita: il medico legale ha precisato che si tratta di suicidio perché non sono presenti sul corpo segni di violenza, escludendo quindi il coinvolgimento di terze persone.