Coppia esce dal ristorante senza pagare il conto da 190 euro: “Hanno preso anche una bottiglia di grappa” Un 41enne e una 32enne sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta e furto. I due avrebbero mangiato in un ristorante Comasco senza pagare il conto da 190 euro. Alcuni clienti hanno raccontato di averli visti portare via dal locale anche una bottiglia di grappa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

In due hanno bevuto e mangiato senza destare alcun sospetto per tutta la serata. Sembrava una tranquilla coppia che si concedeva una cena a base di pesce, ma arrivato il momento di pagare il conto da 190 euro se la sono data a gambe. Un uomo di 41 anni e una donna di 32 anni sono stati quindi identificati grazie alle telecamere di sorveglianze e denunciati in stato di libertà per insolvenza fraudolenta. Inoltre, gli è stato contestato anche il reato di furto dato che sarebbero stati visti allontanarsi con una bottiglia di grappa.

L'ennesimo episodio di tentata consumazione a sbafo di un pasto è avvenuto al ristorante San Marco di Arosio, in provincia di Como. Una volta resosi conto che la coppia era scomparsa, i titolari hanno avvertito i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense che sono arrivati nel locale dopo pochi minuti. Ad attenderlo oltre al personale che, come accertato da Fanpage.it disponeva delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, e c'erano anche diversi clienti che hanno raccontato quanto avevano visto.

I titolari del ristorante hanno spiegato che un uomo e una donna invece di pagare il conto per quanto avevano mangiato e bevuto, un totale che si avvicinava ai 190 euro di conto, si sono allontanati senza comunicargli nulla. Alcuni testimoni hanno aggiunto di averli visti afferrare una bottiglia di grappa prima di uscire definitivamente dalla porta d'ingresso del locale.

Le indagini dei militari sono scattate subito e hanno permesso di identificare i presunti responsabili. Si tratta di un 41enne e di una 32enne entrambi pregiudicati. Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, per insolvenza fraudolenta in quanto non hanno saldato il conto della cena e per furto per il superalcolico che si sono intascati.