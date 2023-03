Controllo dei Nas nelle mense scolastiche: cibo scaduto e con muffa per i piccoli studenti I carabinieri del Nas durante i controlli in una mensa di una scuola di Bergamo hanno trovato pasta fresca scaduta e farine con termine minimo di conversazione oltrepassato da un anno.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Pasta fresca scaduta e farine con termine minimo di conversazione oltrepassato da un anno. É quello che si sono trovati davanti i militari del Nas durante i controlli in una mensa di una scuola di Bergamo: anomalie sono state trovare tra le materie prime utilizzate per preparare i pasti.

I controlli a Bergamo e Pavia

I carabinieri dei Nas poi hanno proceduto con ulteriori tre controlli nelle mense di altrettante scuole sempre nella Bergamasca. Anche in questi casi sono stati riscontrati – a vario titolo – "condizioni igieniche carenti, l’utilizzo di cibi scaduti per la preparazione dei pasti e la presenza di generi alimentari arbitrariamente congelati senza seguire le procedure".

Problemi riguardanti infiltrazioni d'acqua sono stati trovati invece in una scuola primaria della provincia di Pavia. I Nas di Cremona hanno trovato muffa, pannelli del soffitto divelti, nonché la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo. Anche in questo caso sono scattate sanzioni amministrative che ammontano a 3mila euro, insieme all'obbligo di ripristinare i locali.

Sanzioni in tutta Italia

I controlli hanno interessato più province e regioni: in tutto sono state controllare 1.058 aziende di ristorazione che lavorano nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private. Tra le ditte controllate, 341 hanno evidenziato irregolarità, pari al 31 per cento, accertando 482 violazioni penali e amministrative. Al termine dei controlli le sanzioni ammontano a 240mila euro. Sotto sequestro sono finiti 700 chili di cibo, tra carni, formaggi, frutta e ortaggi e olio. Per tutti questi alimenti c'era un'assenza di tracciabilità, custoditi in ambienti inadeguati e scaduti.