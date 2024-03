Concorso Asst di Lecco per 60 nuovi infermieri a tempo indeterminato: requisiti e come partecipare Entro il 22 aprile 2024 si potrà presentare domanda per partecipare al concorso per i 60 posti a tempo indeterminato da infermiere messi a disposizione da Asst Lecco. I candidati dovranno affrontare un esame composto da una prova scritta e una orale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

L'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco ha indetto un concorso per cercare infermieri per coprire 60 posti di lavoro a tempo indeterminato. Di questi, 20 saranno assegnati alla Rete Territoriale per attività di infermiere di famiglia e comunità (Ifec). La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 aprile 2024 esclusivamente in modalità telematica. La selezione avverrà in seguito al superamento di una prova scritta e di una prova orale.

Quali solo le posizioni di lavoro aperte e qual è la retribuzione prevista

Asst di Lecco cerca in tutto 60 infermieri. Di questi, 20 saranno assegnati alla Ifec. Inoltre, all'interno del concorso operano delle riserve di posti a favore dei volontari delle Forze Armate. Il compenso base lordo annuale è pari a 26.788,52 euro.

I requisiti e i titoli di studio necessari

Per poter accedere al concorso è innanzitutto necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso. Quindi:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza

non essere stati destituiti o dispensati all'impiego presso una Pubblica Amministrazione, dichiarati decaduti da un pubblico impiego o licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995)

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento

aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

idoneità psicofisica

non aver raggiunto il 65esimo anno di età

Dopodiché, gli aspiranti infermieri dovranno avere anche due requisiti specifici:

laurea in infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere

iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche O.p.i. (ex I.p.a.s.v.i.)

Come fare domanda e dove inviarla

Per partecipare al concorso è necessario effettuare l'iscrizione al sito https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it/, in quanto la domanda deve essere presentata obbligatoriamente tramite procedura telematica. La richiesta di partecipazione online deve pervenire necessariamente entro 24 ore dalla scadenza, prevista per il 22 aprile. Il servizio online è attivo 24 ore su 24, salvo eventuali interruzioni tecniche.

La prova d'esame

I candidati convocati per sostenere le prove saranno avvisati almeno 20 giorni prima del giorno fissato e che sarà comunicato esclusivamente sul sito di Asst Lecco. L'esame sarà composto di una prova scritta e una orale:

prova scritta: verte su materie attinenti al posto messo a concorso e potrà essere svolta anche con la modalità dei quesiti a risposta multipla

prova orale: verte sugli argomenti della prova scritta, verificherà la conoscenza di elementi di informatica e di lingua inglese

Dove si trova il luogo di lavoro

Oltre ai 20 infermieri che saranno assegnati alla Rete Territoriale per attività di infermiere di famiglia e comunità (Ifec), gli altri presteranno servizio nelle varie strutture dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco. Si tratta, dunque, dei presidi di Lecco, Merate, Bellano e delle altre strutture territoriali.