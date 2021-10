Concorsi pilotati, il professor Massimo Galli indagato per associazione a delinquere con altri 32 Massimo Galli, il famoso virologo e primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, è tra i 33 indagati dell’operazione “Laurus” condotta dai carabinieri del Nas di Milano. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale.

A cura di Ilaria Quattrone

Associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale: sono queste le accuse rivolte a vario titolo a 33 persone, di cui 24 professori universitari, denunciati in stato di libertà. I docenti insegnano in importanti università della provincia di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nas di Milano, sono partite a marzo 2018.

Avrebbero favorito alcuni partecipanti ai concorsi

In quel periodo è arrivata la segnalazione di presunte irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina e Odontoiatria dell'Università Statale di Milano. Sarebbero stati contestati diversi episodi in cui ci sarebbero stati dei condizionamenti per le assunzioni di docenti ordinari, associati, assistenti e dirigenti ospedalieri. Queste sarebbero avvenute in base a criteri non basati sul merito, ma per favorire delle persone specifiche. I candidati sarebbero stati scelti sia attraverso una "profilazione" dei bandi di concorso basati così sulla persona prescelta, ma anche per decisione dei membri delle commissioni dei concorsi.

Tra gli indagati anche Massimo Galli

Tra gli indagati ci sarebbe anche Massimo Galli, il noto virologo e primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Nella mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, sono state svolte tutte le perquisizioni. In particolare, è stata richiesta la consegna di atti e documenti ed è stato emesso un decreto di esibizione di documentazione in originale che prevede anche l'acquisizione dei contenuti di 29 e-mail tra quelle personali e quelle utilizzate negli Atenei.

Le indagini partite dalle denunce degli esclusi

Secondo quanto riferito a Fanpage.it, le indagini sono partite da alcune segnalazioni ed esposti di coloro che rimanevano esclusi dai concorsi. I bandi – spiega il tenente colonnello dei Nas di Milano, Salvatore Pignatelli – erano "profilati" in base al curriculum vitae dei candidati a loro favoriti così da poter inserire queste persone in punti strategici: "In alcune circostanze si andava ben oltre i caratteri meritocratici. Erano situazioni che limitavano la partecipazione di altri candidati".