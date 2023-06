Concerto Love Mi a Milano: stazione metro Duomo chiusa e tram deviati il 27 giugno 2023 Torna per martedì 27 giugno Love Mi, il maxi concerto gratuito organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano: per l’occasione sono previste importanti modifiche ai mezzi pubblici, tra tram deviati e stazioni della metro chiuse dalla mattina.

È tutto pronto per la seconda edizione di Love Mi, il grande festival musicale ideato da Fedez che domani, martedì 27 giugno, torna a riempire piazza Duomo. Il maxi concerto milanese, completamente gratuito, vedrà susseguirsi sul palco artisti del calibro di Annalisa, Francesca Michielin, Tananai, Lazza, Achille Lauro e gli Articolo 31. E ancora Anna, Fred De Palma, gIANMARIA, Mara Sattei, Tedua, Tony Effe e tanti altri ancora.

Per l'occasione però saranno previste importanti modifiche ai mezzi pubblici, tra tram deviati e stazioni della metro chiuse dalle mattina. Nel frattempo, per consentire il rientro al pubblico presente in piazza, le linee rossa (M1) e gialla (M3) saranno potenziate e chiuderanno più tardi.

Tram Atm deviati il 27 giugno 2023 per il concerto Love Mi

La viabilità dei mezzi pubblici subirà delle variazioni già dalle 11 di mattina. Ecco le linee del tram Atm deviate per il concerto di Fedez:

Tram 2

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli.

Dopo le 21:30, tra Negrelli e Porta Genova M2 i tram sono sostituiti dai bus B2 per lavori stradali in via Lodovico il Moro (maggiori informazioni a questa pagina).

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Porta Lodovica e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Dalle 10:30 circa fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Dalle 10:30 circa fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.

Stazione metro Duomo chiusa dalle 11:30

Dalle 11.30 circa di martedì 27 giugno i treni della metropolitana M1 e M3 salteranno la fermata Duomo per permettere l’arrivo del pubblico in piazza e il concerto in serata. In alternativa alla stazione di Duomo Atm consiglia di scendere alle fermate di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. L’Atm Point di Duomo, di conseguenza, resta chiuso tutto il giorno: sono aperti invece dalle 7.45 alle 20 gli sportelli di Cadorna o Centrale.

Metro rossa (M1) e gialla (M3) chiudono più tardi: le ultime partenze

Chiuderanno invece più tardi le linee della metropolitana rossa M1 e gialla M3: dopo il normale orario di chiusura, M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie, mentre la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario. M3 resta invece in servizio sull’intera tratta San Donato-Comasina.

M1: ultime partenze dal centro

Per Rho Fieramilano ore 0.14; per Bisceglie ore 1. 21; per Molino Dorino ore 1.11; per Sesto FS ore 1.14.

Per Comasina ore 1.11; per San Donato ore 1.11.

Chiuderanno infine al solito orario le linee M2, M4 e M5. Come ogni sabato sera, dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi insieme alle altre linee notturne.