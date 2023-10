Chi era Fabio Spandrio, l’imprenditore morto dopo una caduta in bicicletta nei boschi della Valgerola Fabio Spandrio è morto dopo una violenta caduta in bicicletta nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Stava percorrendo in bicicletta una strada sterrata tra i boschi di Gerola Alta, in provincia di Sondrio, quando ha perso il controllo della due ruote.

A cura di Fabio Pellaco

Un uomo di 55 anni è morto il 15 ottobre a Gerola Alta, in provincia di Sondrio, dopo essere caduto dalla mountain-bike mentre stava percorrendo una strada sterrata nei boschi della Val Gerola. Si chiamava Fabio Spandrio e lavorava come imprenditore edile nell'azienda di famiglia a Cosio Valtellina.

Caduto dalla bici durante un escursione in Valgerola

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio pomeriggio in località Pescegallo. Spandrio stava tornando verso casa dopo una giornata trascorsa in sella alla sua bicicletta. Al momento dell'incidente stava attraversando da solo un tratto di strada sterrata particolarmente impervio. Per cause ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo della due ruote cadendo violentemente a terra.

A notare il corpo del 55enne sono stati alcuni escursionisti che hanno percorso la stessa strada poco dopo l'incidente. L'allarme è scattato intorno alle 16.30, quando sono state allertate le squadre territoriali del Soccorso alpino, con sette tecnici della stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna, e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Su indicazione della centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Sondrio.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita di Spandrio: troppo gravi le ferite riportate dall'uomo nella violenta caduta. L'intervento di recupero della salma ha richiesto alcune ore di lavoro, concludendosi poco prima delle 20.

Fabio Spandrio viveva a Cosio Valtellina

Fabio Spandrio lascia la moglie e due figli. Era molto conosciuto a Cosio Valtellino per la sua attività di imprenditore nel settore edile. Insieme al fratello gestiva la Spandrio Srl, l'azienda di famiglia che da oltre mezzo secolo si occupa della posa di pavimenti e rivestimenti e della costruzione di stufe e piscine.