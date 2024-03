Chi era Andrea Sartirani, l’imprenditore del legno morto in un incidente stradale nella Bergamasca Si chiamava Andrea Sartirani il 56renne deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella mattinata del 3 marzo. L’imprenditore del legno si trovava in auto con la sua compagna quando si sono schiantati all’uscita di una galleria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Sartirani (foto da LinkedIn)

Andrea Sartirani è deceduto in ospedale nella mattinata di ieri, domenica 3 marzo. L'imprenditore del legno 56enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale all’uscita di una galleria della Statale 470 tra San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme (nel territorio della provincia di Bergamo) poco prima della mezzanotte di sabato. In tutto i feriti erano tre, compresa la sua compagna 46enne, ma Sartirani aveva riportato le conseguenze più gravi. Nonostante l'intervento a cui è stato sottoposto d'urgenza, il 56enne è deceduto al Papa Giovanni XXIII.

La Sartirani Legnami e il trasferimento da Mozzo

Sartirani apparteneva alla storica famiglia di imprenditori del legno di Mozzo, la Sartirani Legnami nata nei primi del Novecento a Valbrembo. Era una persona stimata anche a Brembate Sopra, dove qualche tempo fa si era trasferito con la compagna e i loro tre figli.

Era proprio lei, la 46enne, alla guida della Honda sulla quale Sartirani viaggiava nella tarda serata di sabato 2 marzo. Avevano appena superato la galleria Costone I sulla statale 470 quando, poco prima di entrare nella Costone II, si sono schiantati frontalmente con un'altra vettura. Alla guida della seconda auto, una Skoda, c'era un uomo di 45 anni.

L'intervento dei sanitari e le indagini della polizia stradale

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanze e automediche. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre i tre feriti dalle lamiere e i soccorritori hanno trasportato Sartirani d'urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lì è stato sottoposto a un intervento delicato, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso sopraggiunto nella mattinata di domenica.

Gli altri due feriti non sarebbero in condizioni preoccupanti. Gli agenti della polizia stradale arrivati sul luogo dell'incidente hanno effettuato i rilievi del caso e ora dovranno ricostruire la dinamica. Si attende la decisione del magistrato di turno se disporre ulteriori accertamenti sul corpo di Sartirani.