Chi è Gianluca Fusto, il maestro pasticciere che ha girato il mondo ospite a Masterchef Nato a Milano nel 1975, Gianluca Fusto è pastry chef di fama internazionale: oggi con la moglie Linda Massignan è patron del Laboratorio di Pasticceria Artigiana Contemporanea Fusto Milano (zona Buenos Aires). Super ospite di Masterchef Italia, metterà alla prova i concorrenti nell’Invention Test.

(Instagram)

Cioccolatiere e pasticciere. Così in due parole si definisce Gianluca Fusto, il re dei dolci che stasera giovedì 2 febbraio metterà a dura prova i concorrenti di Masterchef Italia. Dopo il temibile Iginio Massari, insomma, nella prova di pasticceria del programma di Sky Uno (croce e delizia degli aspiranti chef) arriva anche il maître pâtissier milanese.

Ma, in teoria, rispetto al bresciano dagli occhi di ghiaccio (soprannominato dai concorrenti, non a caso "Iginio Massacri"), si preannuncia forse tutta un'altra musica: occhi dolci, sorriso bonario, modi gentili. Ma chi è Gianluca Fusto, milanese doc e super ospite del cooking show più amato d'Italia?

Chi è Gianluca Fusto, la carriera del pasticcere milanese

Nato a Milano nel 1975, Gianluca Fusto muove i suoi primi passi nelle cucine dell'iconico Harry's Bar londinese, sotto la guida dello chef Alberigo Penati. Dopo la capitale britannica arriva Parigi, dove scopre l'amore per la pasticceria nella brigata di Alain Ducasse all'Hotel de Castille.

Infine il ritorno in patria: qui lavora al Bistrot di Gualtiero Marchesi e a La Scaletta di Aldo Bellini, prima di approdare da Il Luogo di Aimo e Nadia dove si consacra definitivamente all'arte della pasticceria. Oggi è patron e pastry chef del Laboratorio di Pasticceria Artigiana Contemporanea Fusto Milano, situato in via Amilcare Ponchielli (zona corso Buenos Aires).

Il matrimonio con Linda Massignan, moglie e socia in affari

Partner nel business e nella vita. L'altra metà di Gianluca Fusto è Linda Massignan: due opposti che si attraggono."È’ come se i due si completassero a vicenda: lui il rigoroso che sembra invece pervaso dal caos, lei la talentuosa creativa che ama le arti ma non appare mai fuori posto", la descrizione della loro "strana simbiosi". "Così diversi, così simili". Di lei, il pastry chef milanese ha detto: "Non è vero che la compagna di vita e di lavoro sta dietro un uomo, semmai sta accanto. Il più delle volte è avanti”. La torta nuziale scelta dai due? Con la firma proprio di Iginio Massari.

Il laboratorio di pasticceria Fusto Milano aperto con la moglie Linda

Proprio insieme alla moglie Linda, così, nel 2020 ha deciso di aprire il Laboratorio di Pasticceria Artigiana Contemporanea Fusto Milano in zona corso Buenos Aires a Milano. Nessuna insegna, nessuna vetrina scintillante: solo la targhetta di un citofono, protetta dalla facciata di un bel palazzo meneghino. Una storica palestra di primo Novecento che ospita anche svariati corsi di alta pasticceria, consulenze per operatori di settore, arredi di design e ovviamente ricette dolcissime e indimenticabili.