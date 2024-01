Chi è Alex Baiocco, il 24enne accusato di strage: aveva teso per gioco un filo d’acciaio in viale Toscana Si chiama Alex Baiocco il 24enne che nella notte del 4 gennaio è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di strage: insieme ad altri due complici, attualmente in fuga, aveva teso “per gioco” ad altezza uomo un grosso cavo d’acciaio tra le corsie di viale Toscana. Oggi l’interrogatorio del gip. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama Alex Baiocco il 24enne che nella notte del 4 gennaio è stato individuato e arrestato dai Carabinieri con l'accusa di strage: insieme ad altri due complici, attualmente ancora in fuga, aveva teso "per gioco" ad altezza uomo un grosso cavo d'acciaio tra le corsie di viale Toscana a Milano, zona Bocconi, legandolo alle due estremità della strada.

Il giovane sarà interrogato oggi, 5 gennaio, dal gip Domenico Santoro. È stato individuato poco dopo il fatto, e fermato in viale Sabotino. "L'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo", ha già riferito ai militari che l'hanno condotto all'interno del carcere di San Vittore. "Era solo uno scherzo, una cosa per divertirci". Il 24enne, che vive con il padre in zona Porta Romana e ha già precedenti alle spalle per furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione e una segnalazione per consumo di stupefacenti, è stato denunciato anche per attentato alla sicurezza dei trasporti e ricettazione del cavo d'acciaio, probabilmente trafugato in qualche cantiere non ancora individuato.

Restano ancora latitanti, invece, gli altri due ragazzi responsabili del folle gioco notturno. Una trappola mortale per automobilisti, ciclisti e motociclisti di passaggio per il viale della circonvallazione. "Stava per decapitare uno che è passato in motorino, per fortuna ha girato prima a destra", le parole di Nicola Ricciardelli, un residente della zona, 26 anni, che per primo si è accorto del cavo e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. "Ridevano, quando una macchina ha preso il cavo hanno detto sghizzazzando: Hai sentito che botto?".