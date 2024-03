Cenano in pizzeria e scappano senza pagare il conto da 120 euro: “Avevano ordinato anche antipasti e liquori” Quattro persone hanno cenato in una pizzeria nella provincia di Varese e sono scappate senza pagare il conto da 120 euro. Come raccontato dal titolare del locale, si sarebbero alzate più volte per fumare una sigaretta per poi approfittare di un momento di distrazione del personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Quattro persone lo scorso sabato sera, 9 marzo, sono andate a cena in una pizzeria di Cavaria con Premezzo, nella provincia di Varese. Il gruppo, composto da tre uomini e una ragazza che dicevano fosse incinta, ha ordinato antipasti, pizze, patatine, caffè e liquori. Arrivato il momento di saldare il conto pari a 120 euro, però, sono usciti per fumare una sigarette e, approfittando di un momento di distrazione dei gestori del locale, sono fuggiti senza pagare.

I quattro clienti e i menù completi

Come ha raccontato il titolare della pizzeria Ocoptus a VareseNews, quelle quattro persone lo avevano fatto subito insospettire. Erano entrate nel ristorante poco dopo le 19, quando ancora i tavoli erano vuoti. Pioveva e, ricorda, i quattro erano arrivati a piedi: "Non c'era nessuna auto parcheggiata fuori dal locale". Un ragazzo, una giovane donna, un uomo "sui 45" e un altro ultra 50enne hanno prima ordinato da bere, e poi da mangiare.

"Hanno subito fatto storie, battutine sciocche e ironiche", sottolinea il titolare che ricorda come avessero con loro una "stampella bianca". Man mano che la pizzeria si riempiva di clienti, i quattro hanno ordinato il menù completo, dagli antipasti ai liquori, e ovviamente pizze e patatine fritte. Mentre mangiavano, però, più volte si sarebbero alzati dal tavolo per concedersi una pausa sigaretta.

"Erano svaniti nel nulla"

Secondo i gestori della pizzeria, era una tecnica per tranquillizzarli. Regolarmente uscivano a fumare e rientravano. Così, quando il personale era impegnato a servire gli altri avventori, si sono allontanati indisturbati. "Siamo usciti subito sia noi che altri clienti", conclude il titolare, "ma ormai erano svaniti nel nulla".

Quello che resta di questa storia è un conto da 120 euro che probabilmente non sarà mai saldato e il racconto di una disavventura fatto "per mettere in guardia altri gestori".