Caso Santanchè, i giudici dispongono la liquidazione giudiziale per Ki Group Per la Ki Group, la società del gruppo che era guidata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, è stata disposta la liquidazione giudiziale.

A cura di Giorgia Venturini

Per la Ki Group, la società del gruppo che era guidata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, è stata disposta la liquidazione giudiziale. Il Tribunale ha deciso quindi il fallimento secondo le vecchie procedure per una delle società del gruppo del bio food di cui la ministra aveva le redini prima dell'uscita dalla società: la ministra del Turismo in passato deteneva, tramite la Immobiliare Dani srl, il 5 per cento di Ki Group, e lei stessa è stata presidente di Bioera, società che controllava Ki Group Honlding.

La società aveva chiesto l'ammissione al concordato semplificato, ma ora i giudici hanno invece accolto la richiesta della Procura di Milano. Entro tre giorni, adesso, Ki Groupdovrà depositare i bilanci e tutte le scritture contabili e fiscali.

Con il verdetto di oggi, inoltre si aprono adesso scenari per un'inchiesta per bancarotta a carico di amministratori ed ex della srl. Nelle scorse settimane avevano rinunciato invece all'istanza di liquidazione undici persone, tra dipendenti ed agenti di commercio, che si erano visti pagare o integralmente o un acconto dello stipendio e del Tfr che in precedenza non avevano avuto.