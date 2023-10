Cade dal terrazzo di una casa: bimbo di tre anni finisce in ospedale Un bambino di tre anni è precipitato dal terrazzo di una casa che si trova in provincia di Bergamo: è stato portato in ospedale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 ottobre, a Brembate (Bergamo) un bambino di tre anni è caduto dal terrazzo di un piano rialzato di un condominio. È finito in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il bambino ha riportato una ferita al volto

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano locale L'Eco di Bergamo, intorno alle 17, il piccolo è precipitato dal terrazzo di un condominio che si trova in via Palma il Vecchio. Non è chiara la dinamica. I familiari hanno subito chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 con un'automedica, un'ambulanza e un elicottero. Il bimbo è stato stabilizzato e portato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII: è sempre stato cosciente. Avrebbe riportato una ferita al volto e forse una frattura a un polso.

I rilievi affidati ai carabinieri

Al pronto soccorso, il piccolo è stato sottoposto a tutti gli esami necessari. Nel frattempo i carabinieri della stazione di Brembate hanno svolto i rilievi del caso. I militari hanno infatti ascoltato le testimonianze di vicini e familiari. Dovranno infatti ricostruire la dinamica così da capire come abbia fatto il bimbo a precipitare.