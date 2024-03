Butta i divani in strada, i vigili glielo riportano a casa e lo multano: dovrà pagare 10mila euro Un uomo è stato multato e dovrà pagare diecimila euro perché ha lasciato due divani in un campo a Romano di Lombardia (Bergamo). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: polizia locale Romano di Lombardia

Un uomo dovrà pagare diecimila euro perché nella notte tra domenica 11 marzo e lunedì 12 marzo ha abbandonato due divani in una campagna a Romano di Lombardia, comune che si trova in provincia di Bergamo. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire a lui e glieli hanno riportati e scaricati nel giardino. L'autore di questo gesto è un uomo di 43 anni, che è residente a Rimini, ma è domiciliato nella Bergamasca.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il 43enne avrebbe caricato i due oggetti sull'autocarro del vicino – che è anche il suo proprietario di casa – e si è recato in via Albarotto. Una volta lì, li ha abbandonati in un campo: è possibile che abbia scelto quella zona perché consapevole del fatto che la via non fosse controllata dalle telecamere. Non è la prima volta che qualcuno decida di scaricare lì i propri rifiuti.

All'alba alcuni passanti hanno notato i due divani e hanno telefonato gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno analizzato tutti i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del Comune e hanno rintracciato l'autocarro dove c'erano i due sofà. È stato possibile anche visionare le immagini che mostravano lo stesso mezzo ripercorrere la stessa strada in senso contrario, ma senza alcun divano nel cassone.

Leggi anche Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic

Gli agenti hanno contattato la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per decidere la riconsegna a domicilio. Nella mattinata sono stati riportati fuori dal giardino del 43enne, che si è giustificato dicendo che l'abbandono "era solo temporaneo". È stato quindi denunciato e dovrà pagare una sanzione di diecimila euro.