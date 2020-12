in foto: Foto di repertorio

"Alto il pericolo di infiltrazione mafiosa". Con questa motivazione i carabinieri della Compagnia di Seregno, insieme alla polizia locale di Giussano, paesi in provincia di Monza e Brianza, hanno notificato due provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante società attive nel mercato delle auto a noleggio. Il provvedimento è stato messo dalla prefettura di Milano che dopo un periodo di indagini ha ritenuto "sussistente il pericolo di infiltrazione della ‘ndrangheta nelle due imprese": al centro dell'inchiesta le società Lithium car rental Srl e la Ncdp Srls, entrambe con sede legale a Milano. Ora per le due imprese i contatti con la pubblica amministrazione sono ridotti a zero.

Per le due società divieto di contatti con la pubblica amministrazione

Il provvedimento amministrativo del Prefetto ha come obiettivo proprio quello di tutelare l'economica da infiltrazioni della criminalità organizzata escludendo così gli imprenditori da tutti possibili contratti con la pubblica amministrazione. Un rischio reale in questi mesi di emergenza sanitaria tanto che la magistratura in più occasioni ha messo in guardia da possibili tentativi di collusione tra ‘ndrangheta e imprenditori lombardi spinti dal bisogno di liquidità per la propria società. Ecco quindi che impedire a società sospette di partecipare ad appalti pubblici permette di tutelare l'economia sana.

Tra i dipendenti già condannati per associazione mafiosa

E i sospetti non possono che essere fondati: titolare della società Ncdp Srls, fondata nel 2018, è la figlia di Domenico Cammareri in libertà vigilata dal 13 gennaio del 2020 dopo aver scontato una condanna di 8 anni e 8 mesi di reclusione ottenuto al termine del processo "Infinito" durante il quale era stata accertata la sua affiliazione alla locale di ‘ndrangheta di Bresso, ricoprendo anche la carica di "Mastro Generale" all'interno della Lombardia. Dalle carte Domenico Cammareri risulta dipendente della società. E anche tra gli assunti della società Lithium Car Rental Srl spicca un nome già ben noto alle forze dell'ordine: Umberto Cristello, già condannato in via definitiva nel 2013 per associazione di tipo mafioso riconosciuto dagli inquirenti come affiliato alla locale di ‘ndrangheta di Seregno. Destinatario infine di una misura cautelare in carcere sempre per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Infine, è emerso dalle indagini che i dipendenti delle due società si conoscevano tra di loro. Tutti fatti indiziati (per emettere una interdittiva non è richiesta la prova) che fanno pensare a una possibile infiltrazione della ‘ndrangheta nelle due società.

Il mercato di auto a noleggio favorevole alla criminalità organizzata

E non è un caso che esponenti di ‘ndrangheta abbiano scelto di fare affari nel commercio delle auto a noleggio: le società di autonoleggio possono infatti avere rapporti con la pubblica amministrazione ed è possibile che in tale contesto siano noleggiate autovetture alla polizia giudiziaria che le utilizza poi nell'ambito delle attività investigative, come spiega anche la stessa interdittiva antimafia. Spesso le grandi società che si aggiudicano gli appalti con le amministrazioni a loro volta si appoggiano a piccole società di autonoleggio con loro convenzionate a livello locale. Infiltrarsi in questo settore vuol dire per la criminalità organizzata avere a disposizione un parco macchine non solo a favore degli affiliati ma anche la possibilità che vangano "vanificate eventuali attività tecniche di intercettazione e indagine predisposte dagli organi investigativi".

Seregno al centro delle operazioni antimafia

Non è la prima volta che Seregno finisce al centro di inchieste dell'antimafia. La prima volta che qui il potere della ‘ndrangheta aveva iniziato a vacillare era stato nel 2010 con l'operazione Infinito: il paese era rimasto coinvolto nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia così come gran parte del territorio lombardo. Ma è nel 2017 che il paesino in Brianza diventa oggetto di una maxi operazione antimafia che vede coinvolto anche il sindaco: l'allora primo cittadino viene posto agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione nell’urbanistica. Secondo la Procura è coinvolto in un presunto voto di scambio con un costruttore vicino alla ‘ndrangheta per realizzare un centro commerciale. Ora l'ex primo cittadino è imputato in un processo non ancora concluso. Tre anni dopo si torna a parlare di Seregno: lo scorso giugno nel mirino degli inquirenti era finito il clan Cristello, a capo della Locale del paese brianzolo. Da questa operazione era emerso che la ‘Ndrangheta era attiva nei servizi di sicurezza dei locali notturni e nell'attività di rivenditori ambulanti di panini. Fino a ieri con la notifica delle due interdittive per mafia. E anche con quest'ultima indagine è emerso che "le cosche operanti nell'hinterland milanese continuano a mantenere nel tempo profili di continuità, attualità e concretezza".