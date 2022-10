Aveva una zampa storta e nessuno lo voleva adottare, oggi è il cane campione di scalate Si chiama Numb, il lupo cecoslovacco che insieme al suo amico Thomas Colussa sta scalando le montagne d’Italia. Eppure alla nascita aveva un problema alla zampa e per questo nessuno lo voleva adottare.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva un problema alla zampa Numb, un lupo cecoslovacco di un anno, per colpa di un incidente che ha avuto a due mesi. Oggi è un cane alpinista: negli ultimi due mesi ha scalato dieci vette oltre i tremila metri.

"Era il più piccolo della cucciolata. E a causa di quella zampina storta nessuno lo voleva", racconta Thomas Colussa, 40 anni, lo chef di professione che ha adottato Numb e ora sono inseparabili. Subito dopo il loro incontro "mi hanno consigliato di portarlo a camminare per rafforzare la muscolatura. In quel periodo lavoravo a Sappada, sulle Dolomiti".

Così iniziano le loro giornate su e giù per le montagna, continuante anche quando il 40enne e il suo amico a quattro zampe si sono trasferiti a Livigno, in Alta Valtellina.

L'obiettivo è scalare il Monte Bianco

Le loro scalate e preparazioni continueranno per tutti i prossimi mesi perché in primavera li attende il Monte Bianco: come spiega Il Corriere della Sera, raggiungere i suoi 4.809 metri di quota sarebbe il nuovo record raggiunto da un cane e così Numb entrerebbe nel Guiness dei primati. La super coppia di scalatori è anche sui social: il cane su Tik Tok ha conquistato 25mila follower.

Il progetto "Walkingwolf"

Entrambi condividono l'amore per la montagna: "Mi avevano traferito a Siena in un primo momento, ma non Numb vedevo che soffriva. Non riusciva proprio a starci senza le montagne. Sembrava un animale in gabbia". Così la decisione di accettare un lavoro a Livigno. Qui in Valtellina nasce il progetto "Walkingwolf": scalate dopo scalate per raggiungere cime sempre più elevate che li porteranno in giro per l'Italia.

Dalla Cima Piazzi al Pizzo Scalino, dal Gran Sasso alla Tofana di Rozes. Poi la cima più importante, quella del Monte Bianco. Un progetto che li vede impegnati anche nel sociale: Thomas e il suo cane sono testimonial di un centro riabilitativo per disabili a Verbania. In questo centro i cani portano un sorriso ai malati.