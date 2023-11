Auto si scontrano frontalmente nel Lodigiano: un 35enne rimane incastrato tra le lamiere Un 35enne è stato soccorso dai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarlo dalle lamiere della sua auto. L’uomo, infatti, si è scontrato frontalmente con un’altra vettura nel Lodigiano distruggendo la parte anteriore della sua Panda.

I vigili del fuoco intervenuti a Pieve Fissiraga (Lodi)

Due auto si sono scontrate frontalmente lungo strada provinciale 235 nel territorio comunale di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 novembre e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi insieme alle automediche e alle ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato soccorso ai due automobilisti coinvolti. A riportare le conseguenze più gravi è stato un uomo di 35 anni che, una volta disincastrato dalle lamiere della sua auto, è stato trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Lodi che sono intervenuti per effettuare i rilievi. Le due auto si sono scontrate nella tratta che collega Lodi a Sant'Angelo Lodigiano. Una Fiat Panda è rimasta distrutta nella parte anteriore, mentre l'altra auto è finita in un fosso a bordo carreggiata appoggiata su un fianco.

A prestare soccorso ai feriti sono arrivate due automediche e due ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca. L'uomo che si trovava a bordo della Panda è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa e autogru, e poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. È lui, infatti, ad aver riportato le conseguenze più gravi. Per quanto riguarda la donna alla guida dell'altra vettura, anche lei 35enne, è stata trasportata all'ospedale di Rozzano in codice giallo.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. Le due auto coinvolte nell'incidente, in particolare la Panda, avevano subito danni seri e pezzi di carrozzeria erano sparsi per tutta la carreggiata.