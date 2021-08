Atti vandalici nel centro per le vaccinazioni anti-Covid: costretti a sospendere somministrazioni Nella notte tra ieri e oggi è stato distrutto il centro vaccinale di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova: alcuni vandali hanno preso a martellate dei computer, rubato degli hard disk e rovesciato i frigoriferi. L’hub è stato costretto a interrompere la sua attività che riprenderà domani. Intanto i carabinieri, al momento, escludono la pista della rivendicazione no-vax.

A cura di Ilaria Quattrone

Il centro gestito da Mantova Salus (Fonte: Facebook Mantova Salus)

Un centro per le vaccinazioni anti-Covid distrutto da alcuni vandali: è quello che è successo questa notte in provincia di Mantova. Tra lunedì e martedì 17 agosto l'hub vaccinale di Castiglione delle Stiviere è stato preso d'assalto. Tra le ipotesi delle forze dell'ordine, non sembrerebbe esserci quella di una possibile protesta da parte di gruppi no-vax. Stando a quanto spiegato a Fanpage.it, l'idea è che sia più una bravata commessa da qualche ragazzo. Per la giornata di oggi il centro è stato costretto a sospendere le somministrazioni in attesa che vengano riparati i danni.

Computer presi a martellate e hard disk rubati

Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati gli operatori sanitari e il personale amministrativo: al momento dell'apertura infatti hanno trovato tutto a soqquadro. Sono stati presi a martellate i computer, rubati degli hard disk e gettati a terra frigoriferi vuoti. Fortunatamente infatti nel centro vengono portate solo le quantità di dosi necessarie per la giornata. La sera, secondo quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica", non rimane nulla nei congelatori.

L'attività del centro riprenderà domani

I computer distrutti sono stati lasciati nel giardino della palestra. Negli hard disk rubati invece non c'era nulla, nessun dato delle persone vaccinate: i pc infatti sono collegati direttamente al server di Poste italiane. Il centro, allestito all'interno di una palestra e gestito dal gruppo privato Mantova Salus, riprenderà la sua attività domani. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che hanno già visto i filmati delle telecamere di sicurezza e cercheranno di risalire all'identità dei responsabili.