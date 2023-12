Asportano una cassaforte dal muro di un supermercato, colpo da cinquantamila euro: ricercati Una banda di ladri è entrata nel supermercato Conad di Chiari (Brescia): hanno asportato la cassaforte e rubato 50mila euro. Sono ricercati.

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una banda di ladri è entrata in un supermercato di Chiari, comune della provincia di Brescia, e ha asportato una cassaforte: ha realizzato un colpo da cinquantamila euro. L'episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 29 novembre e giovedì 30 novembre. Sulla base degli elementi raccolti fino a questo momento, il gruppo ha forzato una porta d'ingresso.

Per entrare nella struttura si sono fatti strada con una mazza e un piccone. Appena hanno raggiunto la cassaforte, sono riusciti ad asportarla dal muro e trascinarla fino a bordo di un furgone.

I ladri hanno bloccato la strada con un albero

I ladri erano almeno tre, ma potrebbero essercene altri. Per scappare hanno bloccato con un albero via Vecchia per Castelcovati. Hanno poi raggiunto a piedi i complici e hanno poi fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso: sembrerebbe che il colpo sia durato solo alcuni minuti.

Leggi anche Si staccano le mattonelle del bagno del Tribunale di Milano: una donna ferita

Nessuna traccia dei responsabili

La cassaforte, ovviamente privata del suo contenuto, è stata poi abbandonata. Alcuni pezzi, infatti, sono stati trovati a meno di un chilometro di distanza dal supermercato Conad. Gli investigatori sono a lavoro per cercare di identificare i responsabili.

Forse le telecamere di sorveglianza potranno fornire maggiori elementi sulle modalità e su chi ha compiuto il reato. Nelle prossime settimane, quindi, potrebbero emergere maggiori dettagli sull'accaduto.