Arriva alla fermata della metropolitana e si accascia sulle scale, morto un uomo di 30 anni Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto un uomo disteso sulle scale di una fermata della metropolitana. Portato via dal 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non sono stati trovati segni evidenti di violenza.

A cura di Enrico Spaccini

Una fermata della linea gialla della metropolitana di Milano (immagine di repertorio)

Un uomo è stato visto camminare a fatica verso la fermata della metropolitana di Corvetto, sulla linea gialla. Dopo aver percorso pochi metri, si sarebbe accasciato privo di sensi. Il 30enne, forse un clochard abituato a passare le notti in quella zona, non si è più svegliato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti poco prima delle 7 di oggi, martedì 3 gennaio, vedendolo disteso sulle scale con del sangue che gli usciva dalla bocca.

L'intervento dei soccorsi e l'ipotesi del malore

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Stando alle prime informazioni emerse dalle indagini della polizia, sul corpo del 30enne non sono stati trovati segni evidenti di violenza.

Una prima ricostruzione vede l'uomo accusare un malore lungo corso Lodi, dove è stata trovata una scia di sangue. Poi, arrancando, si sarebbe diretto verso la fermata della metropolitana più vicina forse nella speranza di poter chiedere aiuto a qualcuno.

Leggi anche Auto finisce fuori strada e si schianta contro un muro: morto un uomo

L'uomo trovato con delle ferite alla testa

Nella mattinata di ieri, 2 gennaio, un altro clochard è stato trovato a terra incosciente. Ad avvertire il 112 è stato un passante che stava percorrendo via Giovanni Pezzotti, a Milano. Trasportato anche lui al Policlinico, sarebbero state trovate alcune ferite alla testa. Non sono state diffuse altre informazioni circa le sue condizioni né il tipo di ferite riportate.

L'uomo non aveva con sé alcun documento. Si pensa possa essersi trattato di un'aggressione, ora gli investigatori stanno cercando il nome dell'eventuale responsabile.