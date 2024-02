Anziano tempesta di messaggi il medico di base: lei lo denuncia per molestie Un uomo di 75 anni è sotto processo a Varese perché assillava di messaggi il suo medico di base: la donna lo ha denunciato per molestie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un anziano paziente è stato denunciato dal suo medico di base per i continui messaggi che le mandava. L'uomo di 75 anni è ora dovuto comparire davanti al Tribunale di Varese per giustificare i suoi comportamenti, probabilmente frutto anche della schizofrenia di cui è affetto da tempo. Il giudice ha infatti disposto una perizia psichiatrica superpartes che possa stabilire quanto fosse consapevole del fatto che il suo comportamento nei confronti della dottoressa fosse andato oltre i limiti dell'accettabile.

Quella raccontata da VareseNews non è la solita storia legata alla carenza, che attanaglia la Lombardia come tutto il resto d'Italia, di medici di base. Anzi, in questo caso la dottoresse era inizialmente apparsa molto comprensiva e disponibile nei confronti di un suo anziano paziente, che appariva un po' troppo insistente nel contattarla. Fino a quando i messaggi non erano diventati davvero troppi, ogni giorno. Poi è iniziato l'invio di mazzi di fiori in studio.

Dopo un po' la dottoressa, oggi in pensione, non ce l'ha fatta più e ha denunciato l'anziano paziente che non smetteva di perseguitarla, nonostante i suoi numerosi inviti a smetterla. Così l'uomo, denunciato per molestie, dovrà ora rispondere dei suoi comportamenti davanti al Tribunale di Varese. La difesa ha sostenuto che l'imputato non fosse pienamente consapevole dei danni creati dal suo comportamento, vista una patologia di cui peraltro il medico curante era a conoscenza.

Il 75enne sarebbe, infatti, affetto da schizofrenia e in cura in un Centro psico sociale pubblico. Per questo potrebbe anche essere prosciolto dalle accuse. Il giudice ha infatti nominato un perito che possa valutare se l'uomo era consapevole di cosa stesse facendo. In caso contrario potrebbero comunque essere previste misure per evitare che l'uomo torni ad assillare la sua vittima.