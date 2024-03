Anziana della Bergamasca lascia in eredità un milione di dollari per sfamare i bimbi in Uganda Un’anziana di Villongo (Bergamo) ha lasciato in eredità un milione di dollari all’associazione Lions che serviranno a sfamare 200mila bimbi in Uganda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 18 marzo, è stata resa nota la notizia che un'anziana di 82 anni di Villongo (Bergamo) ha lasciato in eredita un milione di dollari per sfamare duecentomila bambini in Uganda per un anno. La donazione è stata fatta nei confronti dell'associazione Lions Clubs International Foundation (LCIF).

In questo modo si potrà garantire un'alimentazione adeguata ai piccoli che frequentano le scuole della subregione Karamoja, tra le aree più povere. L'Uganda accoglie la terza più vasta popolazione di rifugiati al mondo. Si tratta di persone che arrivano dal Sud Sudan, Congo e Burundi. L'estrema povertà è acuita dagli effetti della siccità e dei cambiamenti climatici.

Karamaja è un territorio con altissimi livelli di povertà, insicurezza alimentare e malnutrizione infantile. Attraverso questo lascito testamentario, duecentomila bambini che frequentano 315 scuole potranno avere almeno un pasto al giorno per un anno. Come specificato in una nota stampa: "Il tutto avverrà nella massima trasparenza e verrà puntualmente rendicontato".

L'80 per cento del finanziamento sarà infatti destinato all'acquisto di cibo. Il restante 20 per cento invece servirà per le attività di coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle attività di alimentazione scolastica e per le attività che possano incoraggiare il governo ad adottare un programma di alimentazione scolastica che riguardi tutto il Paese.

"Siamo consapevoli che questa sia una goccia in mezzo al mare, ma è qualcosa di estremamente importante che ci auguriamo spinga altri a donare, per cercare di alleviare per quanto possibile, le difficoltà di queste popolazioni e di questi bambini, garantendo loro il nutrimento di cui hanno bisogno permettendo loro così di realizzare il proprio potenziale, mantenendoli in salute, costruendo un futuro con prospettive migliori", ha affermato Claudio Sabattini, presidente del Consiglio dei Governatori Lions Italiani.