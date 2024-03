Ambulanza non in servizio investe un uomo a Milano: 68enne ricoverato in gravi condizioni Un’ambulanza ha investito un uomo in zona Ippodromo Snai a Milano. Il 68enne, che si trovava in mezzo alla carreggiata, è stato trasportato al Niguarda in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 68enne è stato investito da un'ambulanza mentre si trovava in via Eugenio Montale a Milano. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma pare che l'uomo si trovasse in mezzo alla strada, tra le due corsie. La vettura del 118 che lo ha colpito non era in servizio, perciò viaggiava a velocità regolare. Il 68enne è stato intubato e trasportato in gravi condizioni al Niguarda.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) l'incidente è avvenuto intorno alle 17.20 in zona Ippodromo Snai. Gli agenti della polizia locale di Milano sono arrivati in via Montale per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica. Appare ormai certo, però, che il 68enne ferito si trovava al centro della carreggiata.

L'uomo sarebbe stato colpito dallo specchietto dell'ambulanza che, comunque, non viaggiava a velocità elevata non essendo in servizio. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi. I medici lo hanno intubato e, caricato sul mezzo, lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.