Allerta meteo in Lombardia e a Milano per domani 31 ottobre: ancora temporale e vento forte Proseguirà fino a domani, martedì 31 ottobre, l’allerta meteo a Milano e in Lombardia. Fino alle 6 di domani ci sarà allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nel capoluogo meneghino.

A cura di Ilaria Quattrone

Proseguirà fino a domani, lunedì 31 ottobre, l'allerta meteo a Milano e in tutta la Lombardia. Sulla base del bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionali, le precipitazioni diffuse e intense andranno avanti fino a domani.

Solo nel pomeriggio di martedì si avrà un leggero miglioramento. Anche le raffiche di vento, che arriveranno fino a 75 chilometri orari nella parte Nord-Ovest, si attenueranno. Per tutti questi motivi sono state diramate allerte meteo gialle e arancione per rischio idrogeologico, idraulico, per vento e temporali.

A Milano, in particolare, da oggi e fino a domani sarà attiva l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Di seguito, l'elenco delle allerte previste per domani.

Le zone in cui è stata diramata l’allerta meteo gialla e arancione in Lombardia

In Valchiavenna (Sondrio) dalle 9 di oggi e fino alle 6 di domani è prevista allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e allerta meteo gialla per rischio temporali e venti forti. Quest'ultima durerà fino alle 14 di domani.

In Media e Bassa Valtellina (Sondrio) fino alle 6 di domani ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Fino alle 14, invece, ci sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico. Sempre fino alle 6 del mattino, ci sarà allerta gialla per rischio temporali.

In Alta Valtellina (Sondrio) l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico durerà fino alla mezzanotte di oggi. L'allerta meteo gialla per venti forti durerà invece fino alle 6 di domani.

La situazione peggiora in provincia di Varese. Sui Laghi e le Prealpi Varesine ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico fino a mezzanotte. Fino alle 14 di domani ci sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e vento forte.

Nell'area del Lario e Prealpi Occidentali, che comprende le provincie di Bergamo, Como e Lecco, fino a mezzanotte ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Fino alle 14 ci sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico e venti forti. Fino a mezzanotte ci sarà allerta gialla per temporali.

Nelle Orobie Bergamasche (Bergamo) fino alle 6 di domani ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e allerta meteo gialla per rischio temporali. Fino alle 14 ci sarà invece allerta meteo gialla per rischio idraulico.

In Valcamonica (tra Bergamo e Brescia) fino alle 6 di domani ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, allerta meteo gialla per temporali e per vento forte. Fino alle 14 proseguirà l'allerta gialla per rischio idraulico.

Nella zona dei Laghi e Prealpi Orientali (Brescia e Bergamo) fino alle 6 di domani ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e allerta gialla per temporali. Ci sarà poi allerta meteo gialla per rischio idraulico fino alle 14.

In Pianura Centrale (comprende una vasta area tra Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Milano, Cremona e Lecco) fino alle 6 di domani ci sarà allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Fino alle 14 ci sarà allerta gialla per rischio idraulico.

In Alta Pianura Orientale (Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona) fino a mezzanotte ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, fino alle 6 allerta meteo gialla per rischio temporali e fino alle 14 allerta gialla per rischio idraulico.

In Bassa Pianura Occidentale (Milano e Pavia) ci sarà fino alle 6 di domani allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Stessa cosa in Bassa Pianura Centro-Occidentale (Lodi, Milano, Pavia e Cremona). In Bassa Pianura Centro-Orientale (Mantova e Cremona) ci sarà fino a mezzanotte allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e fino alle 6 allerta meteo gialla per rischio temporali.

In Bassa Pianura Orientale (Mantova) fino a mezzanotte ci sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e fino alle 6 allerta gialla per rischio temporali. Infine, sull'Appennino Pavese (Pavia), ci sarà fino alle 6 di domani allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e allerta gialla per temporali e vento forte.