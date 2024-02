Aggrediscono con un coltello un ragazzo di 23 anni: denunciati sette minorenni Sono stati denunciati sette minorenni accusati di aver picchiato, insieme a un maggiorenne, un ragazzo di 23 anni a Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di lunedì 1 gennaio un ragazzo di 23 anni è stato aggredito da sette minorenni e un diciottenne. L'episodio si è verificato nella piazza Cavagneria. Tutti e otto sono stati denunciati e dovranno rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.

Il litigio scatenato da una spinta

Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima è stata colpita al culmine di un litigio scatenato per futili motivi: il 23enne infatti si è scontrato con uno degli assalitori. È stato quindi picchiato con calci e pugni. Qualcuno ha poi estratto un coltello e lo ha ferito alla schiena. È stato lanciato l'allarme da alcuni passanti. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

La vittima è stata accoltellata: dimessa con una prognosi di dieci giorni

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia: lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno condotto le indagini. Hanno svolto tutti i rilievi del caso e cercato di risalire all'identità dei giovani.

Sono stati poi individuati e segnalati alla Procura dei Minorenni sette minorenni tra i 15 e i 17 anni. È stato inoltre denunciato il 18enne al Tribunale ordinario. In questi giorni sono in corso gli accertamenti per proporre la misura di prevenzione dell'avviso orale, misura che è entrata in vigore con il decreto cosiddetto Caivano.