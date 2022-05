Affittava la sua villetta alle escort per 100 euro a settimana: denunciato pensionato di Lissone Affittava la sua villetta durante le ore del giorno alle escort per 100 euro a settimana. Denunciato pensionato 68enne di Lissone per favoreggiamento della prostituzione.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il programma era sempre lo stesso: usciva di casa di giorno mettendo a disposizione la propria casa. Poi, a fine settimana, riscuoteva 100 euro a testa dalle ragazze che la usavano come luogo di lavoro. Così facendo, il 68enne italiano, aveva messo in piedi un giro di prostituzione in pieno centro a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Il giro di prostituzione

Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini della zona. Ai carabinieri avevano detto di aver notato uno strano viavai da quella casa isolata, soprattutto nelle ore diurne. I militari pensavano fosse un centro di spaccio, così hanno iniziato a indagare e osservare chi entrava in quella casa: tutti uomini che si fermavano per diverso tempo, di solito mai meno di mezz'ora. A quel punto hanno iniziato a fermarne alcuni che hanno confermato che lì dentro si svolgevano incontri a pagamento a sfondo sessuale. Così, dopo aver atteso la solita uscita dell'uomo, i carabinieri sono entrati nell'abitazione. All'interno hanno trovato una ragazza di 29 anni, che non aveva alcun motivo di stare là. La ragazza ha confermato ai militari di svolgere l'attività di escort, grazie al proprietario di casa che durante il giorno evitava di rimanere nell'abitazione per metterla a disposizione di questi incontri. Le indagini hanno confermato che le donne ospitate dal pensionato 68enne erano diverse: venivano tutte contattate dai clienti attraverso annunci online e si alternavano per svolgere le loro attività in quella casa per la quale pagavano una specie di affitto di 100 euro a settimana.

Denunciato il proprietario, allontanata la ragazza

Confermate le responsabilità del padrone di casa, è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione. Per quanto riguarda la ragazza di 29 anni trovata all'interno della casa, non sono emerse colpe di natura penale. Tuttavia, è stata allontanata dal comune di Lissone. Per i carabinieri di Monza, la sua attività di escort "costituisce comunque un potenziale pericolo per la salute pubblica".