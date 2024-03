Addio al clown Margherito: grazie a lui esistono le ambulanze a misura di bambino È morto Gianluigi Pezzotta, conosciuto come il clown Margherito. L’uomo aveva 71 anni ed è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove era ricoverato da qualche settimana. Attraverso la sua associazione, è stato possibile realizzare l’ambulaclaun che sarebbe l’ambulanza a misura di bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di sabato 23 marzo è morto Gianluigi Pezzotta, conosciuto come il clown Margherito. L'uomo aveva 71 anni ed è deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverato da qualche settimana. L'artista è noto soprattutto per il suo impegno con l'associazione "un naso rosso per…", nata nel 2004 e di cui era presidente. Attraverso l'organizzazione, è stato possibile realizzare l'ambulaclaun che sarebbe l'ambulanza a misura di bambino. Il primo mezzo è arrivato nel 2005, il secondo nel 2015.

L'uomo è stato protagonista anche in televisione con partecipazioni sulle emittenti locali e nazionali. Ha lavorato anche con alcuni volti noti, tra questi ci sono Renato Zero, Rita Pavone e Raul Cremona.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 26 marzo, alle 10 nella chiesa di San Colombano a Bergamo. La salma, per il momento, è nella camera mortuaria della struttura sanitaria. Ieri, domenica 24 marzo, sono stati tantissimi i volontari arrivati per un ultimo saluto: sono partiti dal resto della Lombardia, ma anche dal Piemonte e dal Veneto. Hanno così potuto esprimere la loro vicinanza alla moglie Adriana e al figlio Alessandro.

Leggi anche Scontro tra due automobili nella Bergamasca: muore un uomo di 56 anni

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio sui social di chi ha avuto il piacere e l'onore di conoscerlo: "La tua dolcezza e la tua bontà rimarranno per sempre nel mio cuore. Grazie per la gioia e i sorrisi che ci hai donato! Buon ritorno a Casa!", scrive una conoscente. "Grazie per il tuo esempio e la tua bontà d'animo, si fa fatica a salutare una persona così speciale nella sua semplicità Un abbraccio e grazie di tutto", scrive un'altra.