Accoltella una professoressa all'ingresso della scuola: 17enne a processo per tentato omicidio Il 17enne che ha accoltellato la sua prof lo scorso 5 febbraio sarà processato con rito immediato per tentato omicidio e porto abusivo di armi. Lo studente dell'Enaip di Varese aveva colpito prima dell'inizio delle lezioni.

A cura di Enrico Spaccini

L'ingresso dell'istituto professionale Enaip di Varese (foto di Fanpage.it)

Sarà processato con rito immediato davanti al Tribunale per i minorenni di Milano il 17enne che lo scorso 5 febbraio ha accoltellato una sua docente all'interno dell'istituto Enaip di Varese. I reati di cui lo studente dovrà rispondere sono tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca. L'udienza è stata fissata per il prossimo 5 luglio.

L'accoltellamento all'ingresso della scuola

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 17enne aveva colpito la sua professoressa Sara Campiglio con un coltello serramanico da 10 centimetri che si era portato da casa. Mancavano pochi minuti all'inizio delle lezioni, riprese al termine di uno stage lavorativo di tre mesi, e all'aggressione hanno assistito alcuni colleghi della docente.

Lo studente dell'Enaip (ente nazionale Acli istruzione professionale) di via Uberti le aveva sferrato tre fendenti alle spalle, uno dei quali arrivò a lesionare un polmone. La 58enne era stata subito trasportata all'ospedale di Circolo di Varese, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico.

"Non volevo ucciderla"

Gli investigatori sostengono che il 17enne, con disturbo bipolare, depressione e problemi comportamentali, abbia aggredito l'insegnante perché aveva proposto la sua bocciatura. Tuttavia, quell'idea era stata già ritirata in seguito a un colloquio tra la docente e la famiglia del ragazzo.

"So che ho fatto un grosso sbaglio", aveva detto lo studente durante l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo, "non ho colpito con l'intenzione di ucciderla". Allo studente sono contestate anche le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e dell'aver agito contro un pubblico ufficiale.