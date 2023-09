Abbandona la madre di 90 anni in hotel e sparisce nel nulla: aveva appena venduto la casa di famiglia L’anziana è rimasta due giorni sola in albergo prima di rivolgersi al personale della struttura. In attesa di rintracciare il figlio sarà presa in cura dai servizi sociali.

A cura di Fabio Pellaco

Una donna di 90 anni è stata lasciata sola dal figlio in una camera di albergo nel Mantovano. La polizia è alla ricerca dell'uomo che ha fatto perdere le sue tracce.

Anziana di 90 anni abbandonata in hotel

La vicenda ha inizio lo scorso 29 agosto quando la donna e il figlio hanno prenotato una camera in una struttura alberghiera di Borgoforte, frazione del comune di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. Due giorni più tardi, il 31 agosto, la donna ha chiesto aiuto al personale dell'albergo che si è rivolto al numero unico per le emergenze. Sul posto sono giunti i militi del 118 che hanno accompagnato in ambulanza la donna al vicino ospedale Montecchi di Suzzara.

Nel tempo trascorso tra l'arrivo dei due ospiti e la richiesta di aiuto della 90enne, il figlio, un uomo sulla sessantina, ha fatto perdere le sue tracce. Come riportato dalla Gazzetta di Mantova, la dottoressa Donatella Ielo, responsabile del pronto soccorso, ha avvertito le polizia locale per denunciare il presunto abbandono.

La donna è stata affidata ai servizi sociali

La comunicazione alle forze dell'ordine è arrivata soltanto nella giornata del 3 settembre per un problema di competenza territoriale. La donna è residente nel Veronese, l'hotel dove alloggiavano madre e figlio si trova nel comune di Borgo Virgilio, mentre l'ospedale che ha preso in cura l'anziana si trova a Suzzara.

La 90enne visitata dal personale medico è stata trovata in ottime condizioni di salute e perfettamente lucida. Ai medici avrebbe riferito di essere andata in albergo con il figlio dopo aver venduto la sua casa nei giorni precedenti.

Gli inquirenti stanno tentando di rintracciare il figlio per comprendere le motivazioni del suo gesto. Nel frattempo l'anziana sarà seguita dai servizi sociali in attesa che si faccia luce sull'accaduto.