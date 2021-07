È scoppiata la festa per le vie di Milano. Tutti in strada per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio: c'è chi si arrampica sui tram in zona Navigli, chi festeggia alla Darsena e a piazza Castello. Chi dopo pochi secondi era già in macchina per suonare clacson per le vie della città. Ma i grandi festeggiamenti sono in piazza Duomo dove centinaia e centinaia di persone con bandiere e striscioni hanno dato libero sfogo alla loro gioia. Nonostante fosse stato deciso di non posizionare maxi-schermi per evitare assembramenti che avrebbero potuto favorire i contagi da anti Covid, piazza Duomo resta il cuore dei festeggiamenti. Così la partita è stata vista nei tanti locali della città che hanno organizzato. Fino ai rigori quando l'Italia vince e scoppia la festa. Subito dopo la vittoria a Milano è scattato il piano Covid: chiusa la metro in Duomo.

Intanto a Milano non si festeggia solo nelle piazze: alcuni tifosi si sono arrampicati sui tetti dei tram per dare sfogo alla loro gioia. E ancora: per le vie milanesi scoppia il caos con le tante macchine che fanno il giro della città munite della bandiera tricolore.