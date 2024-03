A Mantova si cercano 700 operai, impiegati e ingegneri per il nuovo centro logistica Adidas A Mantova aprirà il nuovo polo logistico dell’Adidas: si cercano 700 persone tra operai, impiegati e ingegneri. Il centro sarà attivo da aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Kuehne+Nagel

L'azienda logistica Kuehne+Nagel e il marchio Adidas hanno siglato un accordo per realizzare a Mantova un polo logistico di 130mila metri quadrati. Il sito sarà altamente automatizzato e sarà il più grande centro di evasione ordini a emissione zero. Sarà operativo ad aprile 2024 e creerà settecento nuovi posti di lavoro: dovrà infatti rifornire i negozi Adidas, i retail, i grossisti e i clienti e-commerce di 19 Paesi: dovrà infatti elaborare circa 18mila colli all'ora.

Come fa sapere il quotidiano La Gazzetta di Mantova, si cercano soprattutto impiegati e operai. Nel 2022 il Comune aveva inoltre assicurato che il 90 per cento sarebbe stato assunto con contratti diretti. Ci saranno inoltre 150 posti per ingegneri informatici e della logistica.

L'intero centro sarà alimentato al 100 per cento da energie rinnovabili. Per ridurre il consumo totale di emissioni di Co2 saranno utilizzati processi e materiali di imballaggio più sostenibili. Inoltre i settecento dipendenti potranno spostarsi dal luogo di lavoro utilizzando trasporti che rispettano l'ambiente. La struttura inoltre sorgerà a due chilometri dall'autostrada A22, che si trova vicino al porto fluviale internazionale di Valdaro.

Leggi anche Strappano un Rolex da 20mila euro a un uomo in centro a Milano: si cercano due rapinatori fuggiti in scooter

"Il nuovo hub logistico conferma il ruolo strategico di Mantova nel panorama della logistica", ha detto il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Abbiamo sostenuto questo straordinario progetto con tempestività e determinazione alla luce della rilevanza strategica per la nostra comunità e dell'incredibile innovazione per il nostro Paese".