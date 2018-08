"La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone – tra cui alcuni minori non accompagnati – devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE". Lo scrive su Twitter il pentastellato Roberto Fico. Nave Diciotti, la nave della Guardia costiera italiana, si trova adesso al porto di Catania con a bordo 177 persone, e dal governo non arriva alcuna notizia di un imminente sbarco. Il pattugliatore è arrivato alle 23.30 circa di due giorni fa nel porto siciliano, ma i profughi, tra cui ci sono 29 minorenni non accompagnati, non potranno scendere dal natante senza un accordo tra i Paesi del'Unione europea per accoglierli. Intanto a bordo è salito adesso il procuratore di Agrigento, e per la prima volta il ponte di discesa della nave ha toccato terra.

Il giornalista Roberto Saviano ieri ha attaccato durmente il ministro degli Interni Matteo Salvini, parlando di "sequestro di Stato" dei migranti. Il vicepremier leghista ha replicato così: "Finisce l'estate e tornano le fesserie di Saviano! Vi era mancato? A me no".

Ma l'intricato caso diplomatico, che ha coinvolto anche il governo maltese – che ha in un primo momento condotto le operazioni di salvataggio dei 190 migranti su un barcone vicino alle coste dell'isola, per poi lasciarlo proseguire verso Lampedusa giudicandolo non ‘in distress' – ha scatenato polemiche contro il governo giallo-verde. La Procura per i minorenni di Catania ha inviato una lettera ai ministri degli Interni e delle Infrastrutture, al Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e al Prefetto, con la quale quale chiede espressamente che "i minorenni non accompagnati siano fatti sbarcare" da nave Diciotti. La notizia,resa nota da Intersos, è stata confermata dalla procuratrice Ajello.

Lo stesso sindaco di Catania Enzo Bianco si è scagliato contro il governo italiano: "Quello che sta accadendo nel Porto di Catania ha dell'incredibile". Si tratta per Bianco di "una assurda, irrazionale dimostrazione di forza, in spregio a tutte le regole. Una nave della Guardia Costiera italiana che ha fatto il suo dovere, morale prima che giuridico, di salvare vite umane, è ancora praticamente in quarantena".

Si fa sentire anche il Pd con il senatore Davide Faraone, che denuncia: "Ci è stata negata una ispezione sulla Diciotti perché finora non è stata avviata alcuna indagine epidemiologica sulla nave militare". Anche Faraone parla di "sequestro": "La risposta che ho ricevuto è che non si può salire sulla nave e nessuno può scendere fino a quando non verranno verificate dalle autorità competenti le condizioni sanitarie dei migranti. Ma nessuno ha dato alcuna autorizzazione in questo senso, per cui tutte le persone a bordo sono a rischio sanitario. Quanta gente deve soffrire ancora per questo spot di Salvini avallato da Toninelli?".

"Faccia una cosa presidente Fico: telefoni al ministro degli Interni Salvini e faccia in modo di fare sbarcare quelle persone altrimenti è il suo solito intervento inutile e ipocrita. Non basta un tweet al mese per salvarsi faccia e coscienza", attacca Alessia Morani, deputata del Partito democratico.

Nelle proissime ore il fondatore di Possibile Pippo Civati sarà a Catania per verificare la situazione di persona: "Sarò a Catania, questa sera, al molo della Diciotti, perché i porti italiani sono aperti, perché gli italiani sono un popolo aperto, perché dobbiamo chiudere al più presto questa farsa indecorosa, inumana e vigliacca. Tra ricatti criminali e persone fermate su un'imbarcazione della Guardia costiera – aggiunge Civati – la situazione ha superato ogni limite. Bisogna stare vicino a chi ha subito violenze, da cui scappano, ma anche mostrare vicinanza all'equipaggio della Diciotti".