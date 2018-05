Per oltre 60 anni sono stati indivisibili, condividendo l'amore, le gioie e i dolori della vita e infine insieme si sono spenti per sempre a poche ore di distanza l'uno dall'altra. È la storia di due coniugi neozelandesi di Kaikohe, cittadina del Northland e capoluogo del distretto di Far North, Ruth e Peter Bedford, morti nello stesso giorno per cause naturali dovuti all'età. Come ha raccontato ai giornali locali la nipote, Cadence Bedford, a lasciare la vita terrena per prima è stata la nonna Ruth, 83 anni, colta da un malore improvviso mentre era in casa. I familiari hanno avvertito il marito Peter, 86 anni, che era ricoverato da pochissimi giorni in ospedale per gli acciacchi dell'età, e appena nove ore dopo anche l'uomo è deceduto raggiungendo la sua amata.

"Quando abbiamo portato il nonno in ospedale abbiamo avuto la sensazione che la nonna pensasse che nom sarebbe mai più tornato" hanno spiegato i familiari, commentando: "Il fatto che siano morti a poca distanza l'uno dall'altra dopo una vita felice insieme è qualcosa di incredibilmente speciale". I due coniugi si erano conosciuti a un ballo ad Auckland nella seconda metà degli anni '50 e, dopo un breve fidanzamento si erano, sposati il 30 dicembre 1957. La coppia si era trasferta poi a Kaikohe nel 1980, dove Ruth lavorava come impiegata in un studio di avvocati e Peter come custode al Northland College, da dove si era ritirato solo a 80 anni. I loro funerali ovviamente avverrano rigorosamente in comune.