Ucraina, missili caduti sulla Polonia: Mosca smentisce, oggi vertice NATO. Biden: “Improbabile siano stati lanciati dalla Russia”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che le informazioni preliminari suggeriscono che è improbabile che il missile che ha causato un'esplosione in Polonia martedì e ucciso due civili sia stato lanciato dall'interno della Russia. Parlando ai giornalisti dopo l'incontro con altri leader mondiali a Bali, in Indonesia, al presidente è stato chiesto se fosse troppo presto per dire se il proiettile fosse stato sparato dal territorio di Mosca.

"Ci sono informazioni preliminari che lo contestano. Non voglio dirlo fino a quando non le indagini non ce le confermeranno", ha risposto Biden, aggiungendo che "è improbabile in base alla traiettoria che sia stato sparato dalla Russia. Ma vedremo". In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva affermato che le notizie sui missili russi in Polonia erano una "provocazione deliberata".