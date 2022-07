Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: navi straniere nei porti ucraini per esportare grano, sale bilancio vittime del bombardamento su Chasiv Yar

Kiev ha convocato l’ambasciatore canadese dopo la decisione del Canada di riparare e restituire alla Russia una turbina per il gasdotto russo Nord Stream, così come chiesto dalla Germania. "Se uno stato terrorista può far passare tale esenzione, quali eccezioni vorrà domani o dopodomani? Questa è una questione molto pericolosa e pericolosa non solo per l'Ucraina, ma per tutti i paesi democratici del mondo. Viene visto come un segno di debolezza", ha detto Zelensky.

La Russia ha ridotto drasticamente le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream, spiegando ciò, tra l'altro, dall'assenza di questa turbina per la stazione di pompaggio del gas. Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha chiesto al Canada di consegnare la turbina perché questo priverà Mosca di una scusa per tagliare le forniture di gas.

La portavoce del governo tedesco Christiane Hoffmann ha detto che la Germania non considera la restituzione della turbina una violazione del regime delle sanzioni, poiché le sanzioni non si applicano alle forniture di gas.

Secondo il presidente ucraino, si tratta invece di una violazione del regime delle sanzioni e porterà a nuovi tentativi di ricatto da parte di Mosca che ora cercherà di non limitare le forniture di gas all'Europa, ma di fermarle completamente.