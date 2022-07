Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Kiev: “Un milione di soldati pronti per liberare il Sud”. Bombe sul Donetsk, almeno 15 morti

Da oggi il gasdotto Nord Stream 1, che trasporta attraverso il Baltico gas russo in Germania, verrà chiuso per poter svolgere i previsti lavori di manutenzione. I lavori avranno una durata di circa 10 giorni. Nonostante la scadenza sia stata fissata da tempo per il 21 luglio, permangono le preoccupazioni degli operatori e delle autorità di governo sul fatto che la Russia possa decidere di non rifornire più a causa della guerra in Ucraina e delle sanzioni applicate dall'Unione europea. Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, non ha nascosto la sua preoccupazione per il fatto che Mosca possa utilizzare i lavori di manutenzione per interrompere completamente la fornitura di gas verso la Germania. Il vicecancelliere ha parlato di uno "scenario da incubo": “Tutto è possibile, tutto può succedere”.