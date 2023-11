Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: “Vicini a accordo su tregua entro poche ore”. Raid su campo profughi a sud Gaza: 17 morti

Ancora bombe su Gaza, mentre la guerra in Medioriente tra Israele e Hamas è arrivata al 46esimo giorno. Almeno 17 persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite stanotte in un attacco israeliano sul campo profughi di Nuseirat, a sud della Striscia: tra le vittime anche donne e bambini.

Continuano anche i colloqui per una tregua, mediati dal Qatar. Secondo funzionari di Hamas gli accordi riguarderebbero una tregua di cinque giorni comprendente un cessate il fuoco per le operazioni via terra e la limitazione delle operazioni aeree israeliane nel sud di Gaza. In cambio, sarebbero rilasciate tra le 50 e le 100 persone detenute dai gruppi militanti palestinesi.