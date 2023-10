Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: esercito israeliano sgombera Sderot, leader di Hamas incontra ministro degli Esteri iraniano

Continua la fuga dal nord e si attende l'annuncio dell'avvio delle operazioni via terra in larga scala da parte di Israele. Secondo Oms, evacuare 2.000 pazienti da 22 ospedali equivale a una "condanna a morte". Per Israele sono 1300 morti e 3200 feriti, mentre sono oltre 2mila vittime e 8.714 persone ferite tra i palestinesi.

L'esercito israeliano ha iniziato lo sgombero di Sderot dopo attacchi di Hamas. La città conta 30mila abitanti che avranno diritto di soggiornare in pensioni a spese dello Stato in luoghi più sicuri di Israele. Secondo i media, l'evacuazione non è obbligatoria e chi lo ritiene opportuno può restare nella propria abitazione. Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a Doha il leader di Hamas Ismail Haniyeh, secondo l'agenzia iraniana Irna.

Gli Usa schierano una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale come "deterrente contro azioni ostili a Israele". Iran promette una risposta se Israele continuerà l'attacco. Francia blindata dopo l'allarme bomba alla Reggia di Versailles; a Parigi il Louvre chiuso.