Covid, le notizie di oggi: Calabria, Lazio e Marche tornano in zona bianca, dal 1° maggio cade obbligo di mascherina al chiuso

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi lunedì 21 marzo: Calabria, Lazio e Marche tornano in zona bianca. Verso la fine dello stato di emergenza il 31 marzo. Dal 1 maggio via le mascherine anche al chiuso in Italia. Il governo mantiene le regole sullo smart working fino al 30 giugno anche dopo la fine dello stato di emergenza. Nel bollettino di ieri il ministero della Salute registra 60.145 nuovi casi e 93 decessi dovuti al virus.

Dal 1 aprile cade l'obbligo di Super Green Pass sul luogo di lavoro per gli over 50. Resta in vigore l'obbligo di vaccino sul lavoro per chi ha superato quella soglia di età. Da aprile torna al 100% anche la capienza negli Stadi con Green Pass base.

