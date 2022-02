Covid, le notizie di oggi: Casi in calo e Rt sotto soglia di allerta, da lunedì Sicilia e Molise in zona gialla

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Itala e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi sabato 12 febbraio. Cala sotto la soglia di allerta il valore dell'indice Rt a 0,89. In diminuzione secondo l'Iss anche l'incidenza: 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della corsa settimana. Nella giornata di ieri altri 67.152 nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese su 663.786 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Ad Ascoli Piceno arrestato medico che attestava false vaccinazioni per far ottenere il Green Pass.

Da ieri addio all'obbligo di mascherine all'aperto. Restano obbligatorie in caso di assembramento e negli spazi al chiuso. Prevista anche la riapertura delle discoteche.

La Germania registra 209.789 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. L'Austria allenta le restrizioni anti-Covid: nei luoghi di cultura e attività non essenziali cade la regola del "2-G"

