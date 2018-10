Ormai era tutto pronto per celebrare quello che doveva essere il matrimonio da favola sempre sognato ma quando le sue nozze son andate in fumo all'ultimo minuto ha pensato di non annullare tutto perdendo le somme già versate ma di regalare tutto il ricevimento ad un'altra coppia di sposi che non aveva mai visto prima, attraverso un appello su Facebook. È la storia di una giovane promessa sposa statunitense dello stato del Texas, Kolbie Sanders, che purtroppo ha dovuto fare i conti con la fine della sua storia d'amore ad appena una settimana dal matrimonio. "Con la fine del mio fidanzamento, ho capito che ho fatto la cosa giusta per entrambi. Detto questo, ora voglio fare la cosa giusta per altri e lasciare che qualcosa di buono venga fuori da questa decisione" aveva spiegato la giovane su Facebook

"Dal momento che per il mio matrimonio è già stato pagato tutto per intero, ho deciso di donare tutto a una coppia per il giorno del loro matrimonio. Una coppia che non avrebbe potuto permettersi un luogo elegante o una coppia che sta spendendo troppi soldi per i loro figli da non potersi permettere un bel matrimonio" ha spiegato la donna. L'intero pacchetto comprensivo di fotografie, cibo, fiori e trucco, dopo una selezione, in effetti per sorteggio è andato a una giovane coppia di genitori che si sposeranno sabato prossimo al posto di Kolbie.