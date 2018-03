"Non posso credere che la nostra principessa non ci sia più". Con queste parole la mamma della piccola Kayla Carey, Geraldine Campbell, ha annunciato sui social la morte di sua figlia a soli 6 anni per meningite da meningococco. E' successo a Navan, una cittadina dell'Irlanda, capoluogo di contea del Meath, nella provincia di Leinster, dove tutta la comunità è sotto choc per la tragica e improvvisa scomparsa della bambina. "Mancherà a tutti, ai suoi genitori, alla sorella Faith e al fratello Brooklyn".

Ma la sua famiglia resta ancora in apprensione perché una cugina di Kayla, che frequenta la sua stessa scuola, è ricoverata per aver contratto la stessa patologia, diagnosticata all'inizio della scorsa settimana. Per questo, insieme ai medici che hanno tenuto in cura la piccola, hanno deciso di mettere in guardia tutti i genitori, consigliando loro di rivolgersi immediatamente agli specialisti se i propri figli manifestano anche solo un segno o un sintomo. Tra questi, sono inclusi forti mal di testa, febbre, vomito, sonnolenza, fastidio dovuto a luce intensa e rigidità del collo. Il ministero della Sanità irlandese ha esortato le persone a consultare il proprio medico di famiglia e a a far vaccinare i minori, l'unica soluzione, a loro detta, per prevenire queste situazioni.