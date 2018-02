Quando i medici gli hanno riferito che la loro bimba appena nata doveva essere sottoposa a un delicatissimo intervento chirurgico altrimenti rischiava di morire a causa di una massa tumorale alla testa, i genitori erano disperati perché non avevano i mezzi economici per curarla. Quando tutto sembrava essere perso, però, in loro aiuto è arrivato un inaspettato finanziatore: lo sceicco Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e attuale emiro di Ajman, uno degli emirati della Federazione araba. È la storia della piccola Malak una bimba marocchina, nata con un raro tumore a forma di testa sul suo cranio.

Come raccontano i media locali, dopo aver ascoltato la notizia dai giornali infatti lo sceicco ha deciso di intervenire e, attraverso l'ambasciata degli Emirati Arabi in Marocco, si è fatto carico di tutte le spese del suo trattamento sanitario. La bambina così è stata sottoposta all'intervento che è perfettamente riuscito e ora si sta riprendendo. Intanto la famiglia la aspetta nella loro nuova casa di Skhirat, un altro inatteso e gradito regalo dello sceicco