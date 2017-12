“Caro Babbo Natale, per questo Natale vorrei solo un regalo: riavere indietro il mio cane Morse. Sono stato un bravo bambino per tutto l’anno. Grazie. Edward, un bimbo di due anni e tre quarti”. Edward Latter è molto piccolo, ma ha le idee ben chiare. Per Natale rivuole il suo cagnolino, un border terrier è stato rubato da due persone una settimana fa. Il piccolo, originario di Marden, in Gran Bretagna, ha così preso carta e penna, e con l’aiuto del papà ha scritto la letterina a Babbo Natale.

Il desiderio del bambino, che compirà tre anni proprio domani 24 dicembre, vigilia della festa più attesa dai piccoli, è diventato virale sul web: ora la speranza di tutti è che i ladri si mettano una mano sul cuore e riportino l'animale a casa o in maniera anonima presso un veterinario. I genitori di Edward infatti hanno cercato Morse per ore ed ore, in lungo e in largo; hanno provato a dirlo a tutti i loro vicini, sin quando una donna li ha chiamati affermando di aver visto una coppia di persone caricare su un furgoncino il cagnolino. A quel punto, i coniugi Latter non hanno avuto più dubbi: il cane era stato rubato.

E così il padre Richard ha deciso che in aiuto di Edward poteva venire Babbo Natale, o meglio l’annuncio pubblicato sui social network, con tanto di foto e video del cane scomparso, in modo da raggiungere il maggior numero di persone possibile. "Si era già allontanato altre volte – racconta mamma Amanda al Daily Mail – ma poi era sempre tornato a casa. All'inizio abbiamo tentato di nascondere la situazione a Edward, dicendogli che forse Morse era partito per un'avventura e che sarebbe tornato presto”. La persona che ha informato i Latter del furto dell'animale ha inoltre riferito che uno dei ladri avrebbe affermato di "conoscere il proprietario" e che avrebbe riportato il cane a casa. Ora tutto il mondo spera che Edward possa festeggiare il suo compleanno e il Natale insieme al suo piccolo Morse.