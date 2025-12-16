Vivere con un cane rafforza le relazioni sociali: lo studio che fa capire quanto Fido aiuta a stringere nuovi legami

Uno studio condotto nella città di Tokyo ha dimostrato quello che per molte persone che vivono con un cane è già un dato di fatto: la vita con Fido in città migliora le relazioni sociali e fa aumentare il senso di appartenenza a una comunità.

Genova, piazza De Ferrari: le passeggiate con il mio cane Frisk mi hanno aiutato a rafforzare i legami sociali nel quartiere dove vivevo come dimostra uno studio giapponese sul "migliore amico dell’uomo" come facilitatore di relazioni



Quando vivevo a Genova avevo pochi amici. Nonostante fossi nella "Superba" da cinque anni, contavo davvero sulla punta delle dita le persone che potevo almeno definire "buoni conoscenti" e a un certo punto ho creduto di essere diventata decisamente meno socievole di quanto pensavo di essere sempre stata. Eppure, quando è arrivato Frisk nella mia vita, il meticcio siculo che ho adottato nel 2015, le mie relazioni sociali sono decisamente cambiate.

Ad oggi non potevo che raccontare questa mia esperienza in maniera aneddotica, ovvero collegandola ai luoghi comuni sui genovesi rispetto alla loro proverbiale scarsa propensione verso i "foresti" e al contrario rispetto al loro grande trasporto nei confronti del "miglior amico dell'uomo" che rende Genova una delle città più pet friendly d'Italia. Ora, però, uno studio conferma invece proprio quanto un cane sia un "facilitatore" di interazioni tra gli esseri umani, una prerogativa che dunque non appartiene solo alla città di De André ma che è proprio insita nelle capacità di Fido.

Lo studio: la vita con un cane migliora le relazioni umane nelle comunità

La ricerca condotta da un team di ricercatori giapponesi della Scuola di Medicina Veterinaria dell'Università di Azabu ha infatti "certificato" che vivere con un cane rafforza le relazioni personali e il senso di comunità.

Gli esperti sono partiti proprio da quella considerazione che anche io avevo potuto fare da quando la mia vita era cambiata con l'arrivo di Frisk, ovvero che i cani sono catalizzatori per avvicinare gli esseri umani e creare nuovi rapporti. I ricercatori, però, dovevano gioco forza dimostrarlo scientificamente, uscendo appunto dalla logica del luogo comune e del dato empirico, sottolineando che sebbene sia noto questo aspetto della convivenza con il cane, "non esistono sufficienti ricerche quantitative che confrontino direttamente le relazioni tra esseri umani dei proprietari di cani con quelle dei non proprietari".

Lo studio così si è concentrato sulla maggiore probabilità che le persone che vivono con un cane hanno di intrattenere relazioni e avere più interazioni sociali rispetto a chi non ha un compagno a quattro zampe accanto all'interno dei quartieri in cui abitano.

I risultati: grazie alla presenza del cane ci sono più probabilità di stringere legami più stretti

Per dimostrare la loro tesi, i ricercatori hanno reclutato 37 persone che vivono in una zona suburbana della città di Tokyo. Agli intervistati è stato chiesto di descrivere il tipo di relazioni sociali che hanno con le persone che vivono nel loro quartiere in base a tre tipologie di rapporti: relazioni storiche (legami ancorati nel tempo), amicizie (rapporti più stretti) e interazioni occasionali (incontri con sconosciuti).

Ciò che è emerso è che chi ha un cane accanto non necessariamente ha più amici ma ha più probabilità di farsene e ciò perché la presenza di Fido aumenta le possibilità di incontro grazie alla routine quotidiana delle passeggiate. Le uscite nel quartiere fanno sì che si incontrino le altre persone che abitano in zona e ciò crea un senso di familiarità e maggiore senso di fiducia reciproco, facendo calare la diffidenza che si ha nei confronti degli estranei. Si tratta di quelli che i ricercatori hanno poi definito "rapporti ripetuti e contestuali" che rendono l'ambiente un punto di riferimento anche per la presenza di persone stabili che se hanno un cane accanto sono più riconoscibili.

Stimolare le amministrazioni pubbliche alla creazione di aree in cui le persone con i cani si possono incontrare ma, in generale, a creare città a misura anche di cane e umano possono essere un modo per incentivare la collaborazione tra le persone e migliorare dal punto di vista sociale la vita in comune negli spazi condivisi. Anche questa è poi un'importante conclusione a cui sono arrivati i ricercatori giapponesi suggerendo che "ambienti che facilitano le interazioni ripetute tra residenti (come spazi pubblici frequentati dai proprietari di cani) possono sostenere la coesione sociale".