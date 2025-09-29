“I cani danno un senso alla vita”: lo studio che spiega quanto benessere apporta vivere con un quattro zampe

Un nuovo studio ha analizzato i benefici che si hanno vivendo con un cane, identificandone 5: l'importanza della routine di cura, l'effetto positivo dei cani sull'umore, la facilitazione dei legami tra esseri umani, la fornitura di amore incondizionato e il fatto che anche lo stress della convivenza è sempre ricompensato dall'importanza del legame affettivo.

Ogni volte che esce uno studio su quanto benessere apporta vivere con un cane ci si concentra su diversi aspetti che riguardano la sfera psicologica e anche fisica dell'essere umano. Sempre di più, infatti, attraverso le tecnologie diagnostiche si è compreso che vi è uno vero e proprio scambio emozionale tra umano e cane che accende alcune aree del nostro cervello e quelle del nostro miglior amico.

Lì dove la scienza continua a fare passi in avanti per spiegare questa antica relazione grazie all'apporto di esperti legati al mondo dell'etologia canina o comunque che lavorano nell'ambito scientifico, ora un nuovo studio è stato curato da tre ricercatori della Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Brighton nel Regno Unito. La ricerca raccoglie le testimonianze dirette di un panel di persone che vivono con un cane e che sono riuscite, attraverso un'intervista, a spiegare quali sono effettivamente i vantaggi che riscontrano nella loro vita dal momento in cui hanno deciso di condividerla con un quattro zampe.

"Questo studio fornisce una preziosa visione di come i proprietari di cani diano un senso al loro rapporto con i loro cani, attraverso la realtà quotidiana, contestualizzandolo attraverso la lente del benessere umano". Da questa premessa nasce l'analisi che è stata condotta e che consente di scoprire che per chi vive con un cane uno dei vantaggi maggiori che è stato riscontrato è che "dà un senso alla vita".

Detto così può sembrare una frase fatta o si rischia di cadere nella trappola semplicistica in cui molti ancora considerano il rapporto con il quattro zampe una sorta di surrogato alle relazioni umane. Invece lo studio, attraverso le risposte date, riesce a contestualizzare la relazione con il cane dentro dei parametri che descrivono un quadro emozionale riferito all'animale in quanto tale e che ha risvolti sociologici secondo i quali la presenza del cane offre coerenza e aiuta a stabilire delle routine utili all'essere umano per migliorare la sua vita e anche rafforzare proprio le relazioni intraspecifiche.

Non a caso, infatti, nello studio gli autori sottolineano "la prospettiva della normalità" nella relazione con il cane, volendo appunto mettere in evidenza che spesso la letteratura scientifica risulta contraddittoria rispetto ai benefici o meno che si hanno nel vivere con un cane quando si "scava" nella relazione. Ciò accade anche perché ci si concentra spesso su casi in cui il partner umano ha problemi che riguardano la sfera emotiva o anche relativamente allo stato di salute: "Ad esempio, in una revisione degli studi sull'interazione uomo-animale – precisano i ricercatori – solo 18 dei 49 studi che utilizzavano un campione di adulti utilizzavano adulti a cui non era stata diagnosticata una condizione psichiatrica o di salute mentale, che non erano in strutture di assistenza a lungo termine o che erano su una sedia a rotelle".

I cinque motivi per cui vivere con un cane è un'esperienza altamente positiva

Nello studio, così, sono stati identificati cinque temi che "suggeriscono percorsi verso il benessere attraverso il possesso di un cane" e che sono: i benefici della routine di cura, l'effetto positivo dei cani sull'umore, la facilitazione dei legami tra esseri umani, la fornitura di amore incondizionato e il fatto che qualsiasi esperienza negativa alla fine ne vale la pena.