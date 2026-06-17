Vietnam, centinaia di gatti salvati dal traffico della carne: venivano rapiti anche dalle case

In un'operazione condotta dalla polizia vietnamita in alcune località della provincia di Tay Ninh e di Ho Chi Minh gli agenti hanno recuperato oltre 400 gatti vivi e circa 80 morti conservati nel ghiaccio. Altri 21 gatti sono stati sequestrati in un'altra struttura.

Il mercato della carne di gatto, e anche di cane, in Vietnam è ancora florido. Sebbene sia cambiata la sensibilità media nei confronti di quelli che in Occidente sono animali familiari, ancora si consumano entrambe le specie per scopo alimentare.

Una notizia sta facendo ora il giro del mondo, perché simbolo proprio della cresciuta attenzione a limitare il fenomeno, considerando però che il consumo e la vendita di carne di cane e di gatto sono consentiti purché vengano rispettate le norme veterinarie, sanitarie e sulla tracciabilità degli animali.

Proprio questi aspetti infatti hanno portato a due operazioni avvenute in alcune località della provincia di Tay Ninh e di Ho Chi Minh City. La polizia locale ha recuperato oltre 400 gatti vivi e circa 80 animali morti conservati nel ghiaccio. Altri 21 gatti sono stati sequestrati in un'altra struttura. Nove persone sono state arrestate in relazione a quello che fonti locali, riportando le dichiarazioni degli agenti, descrivono come un "gruppo criminale specializzato nel furto e nella raccolta di gatti".

Il punto infatti è che è stata sgominata una rete di nove persone dedite al traffico della carne di gatto senza le dovute autorizzazioni e soprattutto senza alcun controllo sanitario. Cosa ancora più grave, però, è che l'operazione è partita dalle numerose denunce per il furto dei loro gatti ricevute dalle Forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalla polizia, i sospettati hanno infatti ammesso di aver catturato e raccolto gatti nel sud del Vietnam negli ultimi tre anni anche da abitazioni private. Gli indagati prelevavano gli animali dal territorio e poi li tenevano in luoghi nascosti prima di rivenderli ai trafficanti, con scambi che avvenivano ogni due o tre giorni. Almeno 40 gatti sono stati trovati vivi e restituiti alle loro famiglie, secondo quanto riferito dall'organizzazione Humane World for Animals.

Le cronache locali riportano le storie delle persone che si sono recate dopo il sequestro nelle strutture dove sono stati ricoverati gli animali alla ricerca del proprio. Un veterinario, andato nella speranza di ritrovare il suo gatto, si è fermato ad aiutare gli agenti a prendersi cura degli animali soccorsi, dopo non essere riuscito a trovare il suo animale domestico.