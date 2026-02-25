Commissione parlamentare d’inchiesta sul traffico illecito di animali domestici. La magistrata Diana Russo: “Fenomeno dilagante”

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha chiesto in audizione il parere di Diana Russo, magistrata che ha condotto diverse inchieste relative al reato del traffico illecito di animali da compagnia. La giudice spiega a Kodami: "Il coordinamento fra autorità sanitaria e giudiziaria si è rivelato essere un'efficace strategia di contrasto al fenomeno"

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si è riunita il 24 febbraio 2026 per ascoltare il parere di Diana Russo, magistrata che ha condotto diverse inchieste relative al reato del traffico illecito di animali da compagnia. La dottoressa Russo, raggiunta da Kodami, spiega come ha evidenziato lo stato delle cose, analizzando le fattispecie più comuni, il giro d'affari milionario e le condizioni precarie in cui gli animali, spesso cuccioli di cani e gatti, sono movimentati verso l'Italia soprattutto dai paesi dell'Europa dell'est.

Qual è il motivo per cui la Commissione parlamentare di inchiesta ha chiesto il suo parere?

L'audizione si colloca nell'ambito del filone d'inchiesta, già avviato dalla Commissione, concernente le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette “zoomafie”, nonché la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale, relativo ai delitti contro gli animali. La Commissione sta analizzando le pratiche criminose che coinvolgono gli animali, i maltrattamenti, il traffico anche internazionale di animali di affezione e i combattimenti tra cani, pure con riferimento al ruolo della criminalità organizzata.

In tale contesto, la Commissione ha chiesto la mia testimonianza, in virtù dell'esperienza investigativa e d'indagine che ho maturato nel settore come Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, in particolare in merito alle metodologie criminali ricorrenti e agli strumenti di prevenzione e contrasto utilizzati dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, nonché ad eventuali criticità normative e/o operative riscontrate.

In cosa consiste e quali sono le altre fattispecie più frequenti correlate reato di traffico illecito di animali da compagnia?

Il reato di traffico illecito di animali da compagnia è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge numero 201 del 4 novembre 2010, che ha ratificato la "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia" fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

La Convenzione riconosce l’obbligo morale dell’uomo di rispettare tutte le creature viventi e, segnatamente, gli animali da compagnia in considerazione dei particolari vincoli esistenti con l’uomo e del contributo che gli stessi forniscono alla qualità della vita. Ciò attiene di conseguenza al loro valore per la società, promuovendo l’armonizzazione della legislazione interna, con particolare riferimento alle condizioni che ne regolano l’acquisto, il mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale e non commerciale, la cessione e il commercio.

L’art.4 della legge 201/2010 incrimina l'introduzione nonché il trasporto, la cessione e la ricezione a qualunque titolo di animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. Deve trattarsi di condotta posta in essere reiteratamente o tramite attività organizzate. Inoltre è richiesto il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Oltre alla fattispecie citata, può configurarsi il delitto di maltrattamento di animali, previsto all’art. 544-ter del Codice penale. I casi che vengono posti in rilievo sono diversi, come lo sfruttamento intensivo delle fattrici; la prematura separazione dei cuccioli dalle madri, con conseguente danno alla salute fisica (privazione del corredo anticorpale) e psichica (trauma affettivo derivante dal distacco precoce); l’importazione in età inferiore a quella minima stabilita per legge (due mesi ndr) per la movimentazione degli animali da compagnia. Si deve pensare anche ad altre fattispecie ancora, come l’omessa o inadeguata somministrazione delle profilassi obbligatorie e non (non solo l’antirabbica ma in generale tutti i vaccini normalmente praticati ai cuccioli prima di qualunque movimentazione), con conseguente esposizione al rischio di contrarre malattie infettive potenzialmente letali ed in ogni caso foriere di sofferenza; l’omessa prestazione di cure adeguate in relazione alle patologie anzidette; la somministrazione di sostanze (cortisonici) al fine di mascherare le cattive condizioni di salute e di affrontare il lungo viaggio; le inadeguate condizioni di detenzione e trasporto.

Sono inoltre ipotizzabili i reati di cui agli art. 477-482 c.p., in relazione alla formazione di passaporti riportanti false attestazioni riferite all’età dei cuccioli importati e/o alle profilassi obbligatorie; il delitto di truffa in pregiudizio dell’utente finale il quale, nella generalità dei casi, acquista a buon mercato (in negozio o online) un esemplare meticcio – ma spesso venduto come cane di razza – che nel giro di poche

ore sviluppa sintomi di patologie gravi come il cimurro e la parvovirosi, tali da causarne in molti casi la morte; l’evasione fiscale, anche sotto

forma della cosiddetta "frode carosello". Infine, le fattispecie possono concorrere con l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di animali da compagnia.

Quando era sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha affrontato diversi casi. Ce ne può descrivere uno in particolare?

Uno dei procedimenti più delicati è originato da una segnalazione da parte di una guardia zoofila ricevuta dai Carabinieri di Crispano, un Comune in provincia di Napoli. Era il febbraio del 2017 ed era appunto stato segnalato un carico di cuccioli di cane di sospetta provenienza che sarebbe dovuto arrivare dall’Ungheria presso un'attività commerciale dedita alla vendita di animali da compagnia a Cardito, sempre nel napoletano.

Il negozio in questione intratteneva rapporti commerciali con una ditta di import-export di animali con sede pochi metri più avanti. La prima attività investigativaportò al sequestro di 73 cani di razze diverse, di età inferiore a quella dichiarata nei passaporti e in precarie condizioni di salute, tant'è che diversi esemplari morirono nel giro di pochi giorni a causa di patologie gastrointestinali.

A questo primo sequestro ne seguirono altri due (rispettivamente 85 e 52 cani). Nel corso delle indagini si è inoltre proceduto allo scavo di un terreno adiacente ai locali dell'attività commerciale, nel quale sono stati rinvenuti diversi cadaveri di cani e carapaci riconducibili a specie protette. L'aspetto più delicato dell'indagine ha riguardato l'accertamento dell'età dei cuccioli e la non corrispondenza con i dati riportati nei rispettivi passaporti. Grazie all'interlocuzione con l'UVAC (Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari ndr) e al prezioso supporto della facoltà di veterinaria dell'Università Federico II di Napoli, è stato possibile ottenere il risultato della condanna degli imputati per i reati di traffico, maltrattamento e falso.

In uno dei procedimenti che ha illustrato in Commissione, ha ricordato un altro procedimento la cui confisca ha portato a un valore pari a oltre 6,2 milioni di euro. Di che cifre a livello di business internazionale possiamo ipotizzare che si tratti?

In altro procedimento che risale all'ottobre del 2023, il Tribunale di Napoli Nord, in primo grado, ha disposto la "confisca per equivalente" dei beni e delle utilità presenti sui conti correnti degli imputati in sequestro fino al complessivo ammontare di euro 6.277.196,47: l'importo dà la misura del giro di affari sottostante il fenomeno del traffico illecito di animali da compagnia. Nel caso specifico, si tratta dell'imposta sul valore aggiunto evasa dagli imputati mediante il meccanismo della cosiddetta "frode carosello": in pratica, chi effettua un acquisto intracomunitario acquista senza IVA e rivende con IVA, maturando un debito d'imposta che è tenuto a riversare allo Stato.

Il titolare della ditta dedita alla vendita di animali aveva costituito una società fittizia, al solo scopo di acquistare gli animali dalle società ungheresi per rivenderli alla ditta medesima, in modo da consentire a quest'ultima di scaricare l'IVA.

Che fine fanno gli animali quando vengono sequestrati?

La gestione degli animali è uno degli aspetti più problematici di questi procedimenti, specie tenuto conto dell'elevato numero degli esemplari e delle delicate condizioni di salute in cui gli stessi versano. La legge n. 82/2025 ha introdotto l'istituto dell'Affido definitivo, mutuando una prassi virtuosa già invalsa in alcuno uffici giudiziari, fra cui, appunto, la Procura di Napoli Nord. Consente di cedere gli animali in sequestro alle associazioni che sono state previamente individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’interno o a loro subaffidatari. Si procede con un versamento da parte dell’associazione interessata di una cauzione per ciascun animale affidato. L’importo è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell’animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell’animale richiede nel lungo periodo a seguito dell’affidamento definitivo.

Quali sono le maggiori criticità?

Partendo da questo ultimo punto, temo che l'applicazione di una riforma non possa prescindere dall'elaborazione di Protocolli operativi, anche per garantire la rotazione delle associazioni affidatarie nonchè la corretta informazione delle stesse.

In ogni caso, resta, a mio avviso, irrisolta la problematica relativa alla collocazione degli animali nell'immediatezza del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria: non bisogna dimenticare che i cuccioli vittima di traffico illecito spesso affrontano lunghi viaggi in condizioni disagevoli e di promiscuità, contagiandosi malattie potenzialmente letali rispetto alle quali è necessario intervenire prima possibile.

Il tempo intercorrente fra il sequestro di iniziativa e la presa in carico da parte dell'autorità giudiziaria può rivelarsi fatale. Sarebbe opportuno predisporre strutture, preferibilmente pubbliche, sufficientemente capienti e idonee a somministrare cure adeguate ai cuccioli. Sarebbe estremamente utile disporre di tabelle aggiornate per la liquidazione dei compensi ai custodi, allo stato previste solo per il sequestro di veicoli e natanti.

E quali le soluzioni dal suo punto di vista?

Sul piano legislativo, la legge Brambilla ha previsto un aumento di pena per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia. Tuttavia, l'entità della pena preclude ancora l'accesso a strumenti investigativi preziosi, come le intercettazioni, e alle misure cautelari con la conseguenza che i processi, trattati a piede libero, sovente si concludono con l'estinzione dei reati per prescrizione. Per scongiurare questo esito, potrebbe ipotizzarsi un regime speciale di prescrizione.

Ancora: l’inesistenza di norme comuni a livello comunitario sull’allevamento di animali da compagnia e le divergenze legislative fra gli Stati membri in materia di benessere animale, determinano profonde differenze di prezzo tra gli esemplari venduti sul mercato interno, differenze di cui gli allevatori non autorizzati approfittano. L'armonizzazione fra le legislazioni degli Stati membri è stata peraltro indicata dal Parlamento Europeo nella Risoluzione del 12 febbraio 2020.

Un altro aspetto problematico riguarda l'assenza, in generale, di coordinamento fra autorità sanitaria e giudiziaria e che, invece, nell'ambito del nostro procedimento si è rivelata efficace strategia di contrasto al fenomeno. Ulteriori strategie sono poi il coordinamento degli uffici di Procura, la specializzazione di tutti gli operatori, giuridici e sanitari, dei veterinari anche privati. Non ultima, anzi, l'educazione della popolazione che spesso con superficialità effettua acquisti avventati, magari in rete.